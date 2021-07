Joi, 22 Iulie 2021 (14:15:27)

Polițiștii suceveni au făcut uz din plin în ultimele zile de posibilitatea de a emite ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, pe numele unor autori de fapte penale. Așa se face că în intervalul 15-21 iulie, a fost dispusă măsura reținerii pentru 21 de inculpați, cei mai mulți fiind din rândul celor care comit infracțiuni la regimul rutier, cel mai adesea consum de alcool și conducere fără permis. Nu au lipsit nici cei reținuți pentru furt, violențe sau distrugeri, iar într-un caz a fost vorba de un autor de viol asupra propriei fiice.

Dacă instanțele emit destul de rar mandate de arestare pentru 30 de zile (din cazurile recente au fost arestați preventiv tatăl acuzat de viol și un tânăr care a provocat distrugeri la Breaza și a amenințat cu moartea un polițist), aceste ordonanțe de reținere pentru 24 de ore sunt folosite adesea, iar polițiștii constată că în anumite situații cei care ajung după gratii, chiar și pe termen scurt, înțeleg mai bine gravitatea faptelor lor și care sunt consecințele. Mai mult, reținerile în arest sunt urmate de regulă de măsura controlului judiciar, impusă de procuror, care impune inculpatului obligații și restricții de la care nu are voie să se abată. E drept, sunt și multe cazuri când cei puși sub acuzare pentru infracțiuni comit și altele, chiar de se află sub control judiciar. De regulă, cei care comit alte fapte sub control judiciar sunt arestați preventiv apoi, în urma propunerilor pe care le înaintează instanței polițiștii și procurorii de caz.

Numărul foarte mare de rețineri în arest, într-un interval atât de scurt, este cauzat în mare parte de numărul foarte mare de șoferi pericol public de pe șoselele județului. Această problemă parcă se acutizează de la an la an. În ultima vreme, și pe timp de zi, sunt depistați în trafic șoferi cu alcoolemii foarte mari.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a declarat că, în aceeași perioadă, polițiștii au emis 18 ordine provizorii de protecție și au dispus internarea medicală în unități de specialitate în vederea expertizării pentru cinci persoane bănuite de comiterea de infracțiuni sau care manifestau un comportament violent.