Anchetă

Polițiștii suceveni fac cercetări în cazul a două tentative de fraudare a înscrierilor la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul USV, după ce conducerea unității de învățământ a semnalat suspiciuni de folosire a unor diplome false. Polițiștii au demarat o anchetă pe numele celor două persoane, acestea fiind acum cercetate în cadrul unui dosar penal deschis pe numele lor.

Incidentul a fost semnalat miercuri la prânz, când reprezentanții facultății au depus o plângere la Biroul Universitar din cadrul Poliției municipiului Suceava, sesizând faptul că diplomele de bacalaureat depuse de doi candidați din județul Botoșani la dosarele de admitere erau vizibil falsificate. În urma verificărilor făcute de polițiștii care au demarat o anchetă, s-a stabilit că diplomele false de bacalaureat fuseseră depuse de către o tânără de 24 de ani și un bărbat de 30 de ani, ambii din județul Botoșani.

Contactându-l pe prorectorul USV Ștefan Purici am aflat că cele două falsuri depuse de candidații din Botoșani erau grosolan contrafăcute. El ne-a spus: ”Noi am constatat că cele două diplome de bacalaureat erau falsuri grosolane și nu înțelegem cum de au îndrăznit să se prezinte cu așa ceva la înscriere. Ștampilele erau fotocopiate, iar pe diploma prezentată de către candidatul de 30 de ani apărea o greșeală, aceasta fiind <eliberată domnișoarei>. De-a lungul anilor ne-am mai confruntat cu unele falsuri, care au fost însă rapid depistate, chiar dacă erau mult mai bine realizate. În urmă cu câțiva ani, un <absolvent> de licență la Universitatea <Alexandru Ioan Cuza> din Iași a prezentat o diplomă de absolvire destul de bine realizată, pentru a se înscrie la masterat, însă falsul a fost descoperit în scurt timp.”

Contactat ieri după-amiază, Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, a declarat despre ancheta în curs:

„Pe numele celor doi suspecți s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal, cercetările fiind continuate de către poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Suceava sub coordonarea unităţii de Parchet".