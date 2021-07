Fabian are nevoie de ajutor

Umanitar

Un copil în vârstă de 9 ani cu autism infantil sever are nevoie de bani pentru terapie, iar Fundația Umanitară „Nord 2001” a dat startul unei campanii umanitare pentru strângere de fonduri. Fabian Marcu a fost diagnosticat la vârsta de 1 an și 3 luni cu TSA, iar ulterior, „scrisorile medicale detaliază autism infantil sever, întârziere mentală severă, afectarea severă a limbajului funcțional, incontinență sfincteriană”. Fabian este în totalitate dependent de părinții săi și singura care îl înțelege în proporție de 80-90 % este mama, Anamaria Marcu, o tânără dedicată, iubitoare și răbdătoare, care încearcă din răsputeri să își ajute fiul să progreseze. „Împreună îi putem oferi lui Fabian șansa la o copilărie aproape de normalitate. Există speranță și pentru el. Un cost medical de 12.000 de euro pentru transplantul de celule stem în Austria, plus un minimum de 3.000 de euro pentru transport, cazare și restul analizelor necesare îl despart pe Fabian și pe părinții săi de șansa de a face un pas spre o viață mai bună, spre armonie, înțelegere și copilărie”, transmit reprezentanții Fundației Umanitare „Nord 2001”.

Tot de la cei care au demarat campania umanitară am aflat că toate costurile terapiei ABA pe care trebuie să o facă Fabian se ridică la peste 3.000 de lei/lunar, la care se adaugă și restul cheltuielilor cu pampers și toate cele necesare unui copil aflat în creștere. „De aproximativ un an, cheltuielile familiei au crescut exponențial. Fabian refuză să mai adoarmă în casă, acceptă doar în mașină. Este singurul loc în care se liniștește și doar dacă mașina este în mișcare. Astfel că băiețelul și părinții lui parcurg zilnic 150 - 200 de km cu mașina, cu o viteză de 30 km/oră, mergând pe același traseu Obcini-Burdujeni, în municipiul Suceava. În aceste condiții, atât costurile cu motorina, cât și cele legate de întreținerea mașinii sunt extrem de ridicate, însă nu au deocamdată o altă alternativă. Este singurul mod în care pot controla agitația și plânsul lui Fabian. Nu este ușor! Dar sunt uniți, se iubesc și împreună reușesc să meargă mai departe! Iar noi îi putem ajuta! Îi putem ajuta să îl smulgă pe Fabian din ghearele bolii cu care a fost diagnosticat. Orice progres, oricât de mic, în urma intervenției, pentru Fabian și familia lui ar fi o mare schimbare. Și dacă stă mai liniștit, și dacă ascultă și dacă acceptă unele lucruri sau dacă începe să vorbească, lumea lor va fi alta, efortul depus zilnic va fi mai mic și speranța din ce în ce mai mare. Pentru a-i ajuta în această luptă le putem fi alături donând pentru Fabian. Orice sumă, oricât de mică, contează și îi ajută să se apropie de obiectivul final”, este un rezumat al mesajului pe care familia lui Fabian și fundația vor să vi-l transmită, pentru a nu rămâne indiferenți. Pentru toți cei care doriți să contribuiți, vă punem la dispoziție conturile Fundației Umanitare „Nord 2001”, deschis la Unicredit Bank Suceava: RO13 BACX 0000 0032 4475 3000, în lei, sau RO83 BACX 0000 0032 4475 3001, în euro, Cod SWIFT/BIC: BACXROBU, și pe site-ul Fundației www.funord2001.ro, direct cu cardul. Toate sumele virate vor ajunge integral către cazul lui Fabian.