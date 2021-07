Ceremonie în Cetate

În cadrul unei ceremonii organizate în Cetatea de Scaun a Sucevei, primarul

Ion Lungu i-a înmânat titlul de “Cetățean de onoare” al Sucevei președintei FARA România, Jane Nicholson. Cu această ocazie, edilul sucevean a lansat o invitație Alteței Sale Regale, prințul Charles, sub patronajul căruia se află FARA, de a vizita municipiul reședință de județ.

“De 30 de ani această fundație, sub conducerea doamnei Nicholson, se ocupă de gestionarea problemelor și nevoilor complexe a sute de copii și persoane adulte cu vulnerabilități din orașul nostru.

Primăria municipiului Suceava va fi un permanent partener al proiectelor Fundației FARA.

Suntem onorați de parteneriatul cu Fundația FARA aflată sub patronajul Alteței Sale Regale Charles, Prinț de Wales, care vă susține de mai bine de 20 de ani. În cadrul evenimentului, am transmis aprecierea noastră pentru susținerea proiectelor din orașul nostru și am lansat invitația Alteței Sale Regale de a vizita orașul Suceava”, a spus primarul Ion Lungu.

Jane Nicholson este primul cetățean britanic care primește titulatura de “Cetățean de onoare al Sucevei”, pentru că prin intermediul fundației înființate de ea, a transformat viețile a peste 10.000 copii şi tineri vulnerabili și tineri adulţi cu dizabilități, din instituţii de stat, familii și comunități sărace.

“Pentru ce ați făcut pentru oamenii acestui oraș vă rugăm, stimată doamnă Jane Nicholson, să primiți stima și recunoștința comunității noastre!”, a adăugat Ion Lungu, care i-a oferit diploma de “Cetățean de onoare al Sucevei” și un frumos coș cu flori.