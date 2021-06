Critici

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a declarat că în timp ce România plânge sub urgia apelor, iar românii sunt încovoiați de griji sub năpasta vijeliilor, actualii guvernanți de dreapta își etalează mușchii în bătăliile interne pentru „ciolanul funcției de președinte de partid”, sau își trâmbițează între ei triumfuri individuale. Eugen Bejinariu a mai spus că Planul Național de Redresare și Reziliență, în care guvernanții și-au bugetat „onorarii nesimțite” pentru consultanții lor politici, zace, contestat și penibil, la Bruxelles, în timp ce bugetul ţării geme sufocat de neputințele lor de a construi sau crea bunăstare. „România a obținut 610.000 de euro de la Bruxelles pentru a sprijini activitatea în domeniul culturii, Estonia a obținut 10,6 milioane pentru același obiectiv. Fie și doar acest exemplu arată neputința cronică a celor ce promiteau belșug, bune relații și priceperi internaționale de a aduce bani României. Guvernarea PNL-PLUSR e mai neputincioasă și mai dăunătoare chiar decât a fost Guvernul Zero al anului 2016. Are, în parte, aceiași incompetenți așezați în funcții de responsabilitate bugetară și are în plus o brigadă de cinici înfometați de ciolan”, a spus Bejinariu. El a adăugat că în timp ce sistemul sanitar este în colaps, iar personalul medical din centrele de vaccinare își așteaptă de luni de zile banii, guvernanții își dispută în avans miliardele de lei de la o agenție pe care au inventat-o și inclus-o șoptit în PNRR „pentru realizarea agendei lor mârșave”. Deputatul PSD de Suceava a mai adăugat că în timpul guvernării liberale de anul trecut, România a fost singura țară din lume care și-a arestat în spitale oameni fără simptome și fără nevoie de tratament, iar în momentul de față, în timpul guvernării liberal-pluseriste, România este singura țară din lume care își propune să vaccineze oamenii pe banii lor. „Noi, PSD, din opoziție, în timp ce am avut grijă la drepturile oamenilor astfel încât aceștia să nu ajungă în arestul sanitar și să nu mai primească amenzi neconstituționale, am sprijinit toate temele mari, strategice astfel încât să trecem mai ușor peste pandemie. Am susținut și încurajat prin propriile exemple campania de vaccinare și alinierea la practicile internaționale, dar guvernanții au eșuat în implementarea tuturor acestor strategii”, a mai precizat Bejinariu. El a atras atenția că românii sunt speriați de lipsa de grijă, viziune și păsare a celor care ar trebui să le asigure o viață mai bună. „Românii admit că la precedentele alegeri partidele care astăzi formează coaliția de guvernare aveau ingrediente care să seducă electoratul, dar toate aceste ingrediente s-au dovedit a fi retorică seacă, doar vorbe meșteșugite care au ascuns caractere găunoase”, a declarat Eugen Bejinariu. El a mai spus că înțelege pe alocuri preferința unor alegători pentru a experimenta partide și oameni noi la putere, dar acest lucru este fără folos dacă acești oameni se dovedesc a fi mai corupți moral și incapabili managerial decât au fost vreodată oamenii politicii PSD-iste, „care a adus deopotrivă bunăstare si speranță”.