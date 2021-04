Între orele 15:00 – 17:00

Cea de-a VI-a ediție a proiectului „10 pentru folclor” se va desfășura anul acesta la Televiziunea Națională, TVR 2, pe 1 Mai, în Sâmbăta Mare, în cadrul emisiunii „Femei de 10, bărbați de 10”, între orele 15:00-17.00, și va reuni artiști din întreaga țară. Evenimentul este realizat în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Suceava.

Astfel, caravana folclorului pornește la drum pentru al VI-lea an consecutiv, continuându-și misiunea asumată încă de la început: introducerea opționalului de folclor în cât mai multe școli.

Inițiatoarea și coordonatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, ne-a spus că încă de la prima ediție, primul ei gând a fost acela de a duce această poveste la nivel național. „Am început de la Suceava, bazându-mă pe încrederea și sprijinul necondiționat al domnului primar Ion Lungu. Ulterior lucrurile au evoluat fantastic, proiectul devenind unul foarte iubit în scurt timp și acest lucru m-a făcut să mă gândesc mai departe: transformarea opționalului de folclor într-un obiect de studiu de sine stătător”, ne-a povestit Mihaela Bârsan.

Este conștientă că va fi nevoie de ani, de multă pasiune și eforturi susținute, însă ea crede cu tărie că fiecare dintre noi are datoria de a lăsa ceva important în urmă. „Translatarea proiectului în județele Maramureș și Botoșani, urmând ca în perioada următoare să ajungem și peste Prut, la Soroca, ne îndreptățește să credem și mai mult în acest deziderat. În plus, avem din ce în ce mai mulți artiști din diferite zone ale țării care ni se alătură și doresc să aducă caravana folclorului și la ei acasă, iar colaborarea din acest an cu Televiziunea Națională încununează cei 5 ani în care am susținut 68 de spectacole grandioase, în trei județe. Avem posibilitatea prin intermediul emisiunii <Femei de 10, bărbați de 10> să ne transmitem mesajul la nivelul întregii țări, iar faptul că acest lucru se întâmplă în preajma celei mai mari sărbători ale creștinilor - Paștele, mă face să cred că nimic nu este întâmplător. Ori de câte ori s-au ivit și obstacole în drumul meu, am simțit puterea și ocrotirea lui Dumnezeu”, ne-a destăinuit inițiatoarea proiectului.

Invitați

La ediția din acest an a proiectului „10 pentru folclor” vor participa poli-instrumentistul Leonard Zamă și interpreții Ancuța Corlățan, Grigore Gherman din Bucovina, Constantin Bahrin din Moldova, Viorica Lupu din Basarabia, Maria Luiza Mih din Maramureș, Ovidiu Homorodean și Tudor Furdui Iancu din Ardeal, Florin Boita din Banat, Bogdan Toma din Ținutul Pădurenilor și Loredana Streche din Oltenia.

Caravanei folclorului i se mai alătură anul acesta doi artiști foarte iubiți în întreaga țară: Margareta Clipa și Nicolae Furdui Iancu. Cu toții vor fi acompaniați de un taraf coordonat de unul dintre cei mai valoroși instrumentiști ai orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, trompetistul Dinu Croitor.

„Bucuria desfășurării ediției din acest an a proiectului nostru este umbrită de faptul că suntem limitați în privința numărului de participanți la caravană. Dacă în anii din urmă aveam și două orchestre într-o săptămână, anul acesta a trebuit să ne limităm la o formulă restrânsă de taraf, însă am certitudinea că vom face o figură frumoasă la București. Dinu Croitor este colaborator cu state vechi al emisiunii Tezaur Folcloric, a cântat de multe ori împreună cu orchestre naționale din alte zone ale țării și programul pregătit de noi va fi unul care să îi încânte pe iubitorii de folclor din întreaga țară. În plus, vor fi alături de noi și o parte dintre dansatorii Ansamblului Studențesc <Arcanul> al Universității <Ștefan cel Mare> , coordonat de Sorin Pohoață. Delegația de la universitatea suceveană va fi însoțită de prorectorul Mihai Dimian, apoi, vor mai fi alături de noi, primarul Radu Ciocan din Ciocănești, singura localitate muzeu în aer liber din țara noastră, desemnată doi ani la rând satul cultural al României, și părintele Iulian Florea, parohul Bisericii <Sf. Dumitru> din municipiul Suceava, desemnat de ÎPS Calinic ca reprezentant al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În emisiune vor fi prezenți și meșteri populari foarte talentați”, a completat Mihaela Bârsan, coordonatoarea proiectului „10 pentru folclor”.

„Atunci când spui Bucovina, spui folclor, spui tradiții, obiceiuri”

La filmările de la București ar fi trebuit să participe și cel datorită căruia proiectul „10 pentru folclor” a căpătat o asemenea amploare, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, însă programul i s-a modificat în ultimul moment. „Îmi revine o deosebită plăcere și onoare să transmit un salut sincer de aici, din Bucovina, din Suceava: poarta de intrare în Bucovina la emisiunea <Femei de 10, bărbați de 10> și <10 pentru folclor>. Iată ce frumos se leagă lucrurile, toate cu 10. Eu nu pot să spun despre mine același lucru, nu pot să spun primar de 10. Pot să spun, primar de 17, fiindcă am 17 ani de când sunt primarul Sucevei. Mă bucură faptul că, împreună cu Mihaela Bârsan, am pus umărul la realizarea proiectului <10 pentru folclor>, am fost alături de ea chiar de la debutul proiectului, acum 6 ani. Astăzi suntem practic la ediția cu numărul șase, chiar și anul trecut, în pandemie, am reușit să ținem această sărbătoare a folclorului, <10 pentru folclor>, și chiar a fost un spectacol deosebit, pe data de 13 februarie, în 2020, atunci când am împlinit 632 de ani de la prima atestare documentară a Sucevei. Au fost foarte mulți artiști, din toate zonele țării. Sigur că pe atunci am prins ultimul tren, încă nu era ajunsă pandemia la un nivel în care să interzică evenimentele. Pe parcursul anului, s-au făcut multe evenimente în cadrul proiectului <10 pentru folclor>, în sistem online, și aici vreau să îi mulțumesc personal domnului Ministru al Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, care ne-a sprijinit cu o finanțare de la Ministerul Culturii, și iată că acest proiect frumos crește ca un Făt Frumos, de la an la an, și mă bucură faptul că astăzi, undeva la 400 de școli din județ au introdus în programa școlară opționalul de folclor. Eu spun că aici, la Suceava, folclorul este la el acasă, în Bucovina, folclorul este la el acasă. Cum se întâmplă mai peste tot în țară, în mediul rural populația îmbătrânește, tradițiile, obiceiurile, folclorul se pierd, dar iată cu oameni inimoși, ca această echipă de la <10 pentru folclor>, se reușește (și nu numai în mediul rural). Pentru mine, surpriza destul de mare este că și în mediul urban, în municipiu, spre exemplu, sunt niște evenimente foarte reușite. Copiii vin cu pasiune, părinții participă la <10 pentru folclor>. Mă bucură faptul că aici, domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur care, la fel ca și mine, este un mare iubitor de folclor, sprijină întotdeauna acest proiect prin participarea Ansamblului Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu>. La fel de importantă este și implicarea universității sucevene, implicarea domnului rector Valentin Popa, cu Ansamblul Studențesc <Arcanul>, care, de această dată, participă la acest eveniment deosebit”, a transmis primarul Ion Lungu.

De asemenea, edilul Sucevei a spus că și-ar dori și pe mai departe ca Suceava să devină capitala folclorului românesc. „Încă o dată spun, atunci când spui Bucovina, spui folclor, spui tradiții, obiceiuri și avem un potențial deosebit, avem tineri interpreți talentați, foarte mulți în domeniul folclorului și cred că am merita această titulatură. Lansez televiziunii publice române o provocare: să facem din acest eveniment <10 pentru folclor>, unul anual, de tradiție aici, la Suceava, în care sigur, partener să fie Primăria municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava și toate instituțiile abilitate pe linie culturală, să putem arăta țării întregi, și de ce nu să exportăm acest proiect frumos al nostru, al sucevenilor, <10 pentru folclor>, în toată țara. Vreau să vă spun că interpreții care au venit din alte zone ale țării, fie că discutăm de Ardeal, de Banat, de Oltenia, au preluat acest frumos proiect al nostru și încearcă să îl transpună și în orașele lor. Îmi pare foarte rău că nu pot fi în platou, la București, însă sperăm cu proxima ocazie să se întâmple acest lucru. Cu mare drag. Îi așteptăm pe toți la <10 pentru folclor>”, a transmis primarul Ion Lungu.

Organizatori

Interpreta de muzică populară Ancuța Corlățan a transmis și ea un mesaj legat de proiectul „10 pentru folclor”: „Sunt foarte încântată că fac parte din acest proiect, <10 pentru folclor>. Mă bucur că datorită proiectului care a prins contur atât de frumos, o parte dintre elevii diferitelor școli din județul Suceava pot învăța și afla care este identitatea noastră. Pentru că deja s-a introdus acest opțional de folclor în câteva școli din județ. Eu nu am avut acest opțional la îndemână atunci când am avut nevoie, dar sunt fericită că se pot bucura de această ocazie copiii mei. Felicitări tuturor celor implicați, dar mai cu seamă inițiatoarei acestui proiect, Mihaela Bârsan”.

Proiectul „10 pentru folclor” este organizat de Asociația „10 pentru folclor”, împreună cu Primăria și Consiliul Local Suceava, și beneficiază de sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Consiliului Județean Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Universității „Ștefan cel Mare”, Televiziunii Regionale Intermedia, Muzeului Național al Bucovinei și Casei de Cultură a Studenților Suceava.