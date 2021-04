Luni, 26 Aprilie 2021 (11:03:39)

Volumul „Relaţii diplomatice şi ecleziastice între România şi Vatican după 1948”, semnat de preotul dr. Viorel Ioan Vârlan,ediția a II-a, revăzută și adăugită, a fost publicat la Editura „Glasul Istoriei”, București.

Cartea reprezintă lucrarea de doctorat a preotului Viorel Ioan Vârlan, paroh la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din municipiul Suceava şi director al Fundaţiei „In Memoriam”. Coordonatorul ştiinţific al lucrării a fost prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru, care a scris pe coperta a doua a volumului recent tipărit: „Autorul, preotul dr. Viorel Ioan Vârlan, este binecunoscut sucevenilor pentru activitatea desfășurată pe tărâmul cultural, prin acțiunile cu caracter științific în care s-a implicat de-a lungul anilor. Domnia sa editează și revista de cultură și istorie <In Memoriam>, în paginile căreia s-au exprimat multe personalități bucovinene. Despre istoria relaţiilor dintre România şi Vatican, preotul dr. Viorel Ioan Vârlan a scris nu numai cu acribie și pe baza documentelor și a bibliografiei parcurse, ci și cu inima. A rezultat o lucrare pe care ne face mare plăcere să o prezentăm iubitorilor de istorie și de cultură. Remarcăm faptul că autorul nu a trecut peste momentele dificile, de cumpănă, ori peste cele controversate. Dimpotrivă, el le-a tratat de o manieră științifică”.

· Șapte ani de cercetare

Autorul cărții, preotul Viorel Ioan Vârlan, ne-a spus că a lucrat la acest material, la lucrarea de doctorat, aproape şapte ani. Lucrarea a fost lansată oficial în anul 2014. „Pentru documentarea acestei lucrări, am primit o bursă la Vatican (Seminarul Pontifical Francez din Roma), unde, câteva săptămâni, am avut acces la documente unicat care se află în bibliotecile Cetăţii Vaticanului”, ne-a spus autorul volumului. Părintele Vârlan a mai completat că a fost un mare privilegiu pentru el să ajungă la „cărţile Vaticanului”, să îşi culeagă datele de la vestitele biblioteci din Vatican, documentare care a avut ca sursă şi Arhivele Naţionale. „Cei care vor fi interesaţi să studieze această lucrare vor descoperi realităţi poate încă necunoscute. Am reuşit să scot la lumină documente inedite, unicat, despre relaţiile diplomatice şi ecleziastice între România şi Vatican. Lucrarea cuprinde şi fotografii, manuscrise rare”, a completat preotul Vârlan.

Din cuprinsul cărții, amintim câteva capitole: Constituirea statului Vatican, Relațiile României cu Vaticanul în perioada interbelică, Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România – eveniment istoric cu profunde semnificații etc.

Despre lucrarea „Relaţii diplomatice şi ecleziastice între România şi Vatican după 1948”, prof. univ. dr. Vasile Efros a declarat că este unicat, iar prof. univ. dr. Mihail Vasile-Ozunu este de părere că este o lucrare de referinţă, având în vedere documentarea făcută. Pentru că este scrisă într-un limbaj accesibil, lucrarea le poate fi de mare folos istoricilor, diplomaţilor, oamenilor de specialitate, care vor să cunoască realitatea despre relaţiile diplomatice şi ecleziastice între România şi Vatican, între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică, după 1948.