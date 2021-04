Certitudine

În cursul ședinței Senatului Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava de joi, 22 aprilie, a fost luată decizia de înființare a Facultății de Medicină și Științe Biologice. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate în ședința Senatului Universității, la propunerea Consiliului de Administrație, urmând ca demersurile să fie înaintate Ministerului Educației pentru a fi propuse spre aprobare Guvernului României.

Cea de a 11-a facultate din cadrul USV va fi dezvoltată în jurul nucleului reprezentat de Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, care funcționează în universitatea suceveană din anul 2012, când au fost activate primele două specializări în domeniul Sănătate. După șapte ani de dezvoltare și consolidare, succesul de care s-au bucurat aceste programe de studiu a făcut posibilă inițierea unei noi specializări, Asistență Medicală Generală, din anul 2019.

Un an mai târziu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a îmbogățit oferta de admitere, printre altele, cu programul de studiu Echipamente și Sisteme Medicale, care va contribui în mod concret la procesele de inovare şi dezvoltare comunitară și socială pe care USV le susține la nivel regional, național și internațional. Începând din acest an, USV le va oferi tinerilor absolvenți de liceu posibilitatea de a studia la un nou program de licență, Tehnică Dentară, misiunea specializării fiind aceea de a pregăti tehnicieni dentari, sub îndrumarea cadrelor didactice ale USV. Laboratoarele didactice dedicate programului de Tehnică Dentară sunt deja funcționale și au dotări peste cele ale unor facultăți cu specializări de profil din țară.

În perspectiva viitoarei Facultăți de Medicină, diversitatea programelor de studii se reflectă și în includerea în oferta de admitere 2021, în premieră la Suceava, a unui program de masterat în domeniul Sănătate, Nutriție și Recuperare Medicală.

În același timp, în viitorul apropiat alte două programe de licență vor fi incluse în portofoliul USV: Biologie și Biochimie. Prin înființarea acestor programe de studiu universitatea se angajează să genereze personal cu înaltă calificare și cu abilitățile și competențele necesare pentru inserția imediată pe piața muncii.

Universitatea a avut, prin intermediul Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară, un rol foarte important în lupta împotriva pandemiei de SARS-CoV-2, pe plan local, regional și național. Pe lângă faptul că a pus în funcțiune o linie de testare RT-PCR încă de la debutul pandemiei, echipa laboratorului USV a câștigat ulterior competiția de proiecte pentru secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România, fiind, în prezent, unul dintre cele patru laboratoare din România care efectuează secvențieri.

Înființarea Facultății de Medicină și Științe Biologice va reprezenta o continuare logică și necesară a eforturilor depuse, a preocupărilor pentru atragerea unui corp profesoral de calitate și a realizării investițiilor în infrastructură pe parcursul celor aproape 10 ani, în domeniul sănătății publice.