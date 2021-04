Cum să îți livrezi produsele a doua zi prin Fulfilment by eMAG

Românii cumpără tot mai mult și tot mai des de pe Internet. Comerțul electronic din România este piața cu cea mai mare creștere din Europa înregistrată anul trecut, iar oportunitățile de business sunt mai multe ca niciodată. Dar, odată cu apetitul consumatorilor pentru acest segment intervin și primele provocări: viteza de livrare, lipsa spațiilor de depozitare sau a oamenilor care să îți poată susține dezvoltarea afacerii.

De aceea, pentru a veni în sprijinul antreprenorilor interesați de creșterea sănătoasă a propriului business, eMAG a lansat serviciul Fulfilment by eMAG (FBE), o investiție în tehnologie de un milion de euro. Scopul principal este de a-i degreva pe sellerii din eMAG Marketplace de majoritatea proceselor logistice, astfel încât să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a se concentra pe aspectele comerciale, ce pot aduce o cifră de afaceri mai mare.

Cum funcționează Fulfilment by eMAG

FBE înseamnă, de fapt, că singurul element al lanțului logistic pe care trebuie să îl îndeplinești este aprovizionarea cu stocuri suficiente. Odată trimise către depozit, produsele sunt preluate, depozitate, sortate, împachetate și livrate de către eMAG. Mai mult, tot eMAG îți asigură și relația cu clienții, precum și operațiunile de retur, acolo unde este cazul.

Accesarea Fulfilment by eMAG nu reprezintă doar o oportunitate de generare a unor vânzări mai mari, ci și servicii îmbunătățite de cumpărare și livrare, ce pot conduce la fidelizarea clienților. Practic, beneficii în lanț, printre care atingerea mai ușoară a pragului unic de gratuitate al eMAG, prin însumarea valorii comenzilor de produse vândute de eMAG cu cele ale sellerilor. În plus, produsele livrate prin FBE vor purta marcajul „Livrat de eMAG”, asociat cu numele tău, un plus adus de umbrela de imagine eMAG.

De asemenea, toți indicatorii de sănătate ai contului eMAG Marketplace vor fi gestionați de eMAG, astfel că riscul ratării unuia sau mai multora dintre ei este semnificativ redus. Așadar, este obținută și o îmbunătățire a NPS (Net Promoter Score sau Scorul de Satisfacție al Clienților), ceea ce îi poate convinge pe aceștia să revină frecvent la produsele vândute de tine.

Nu în ultimul rând, și printre cele mai importante beneficii, dacă în acest moment nu poți livra mai devreme de 48 de ore, Fulfilment by eMAG este soluția pentru livrarea rapidă. Mai ales că, în acest fel, îți poți înscrie produsele și în eMAG Genius, serviciul premium pentru clienți, prin care aceștia au acces la mii de produse, livrare rapidă și gratuită, precum și perioadă extinsă de retur gratuit.

Pe scurt, despre avantajele FBE