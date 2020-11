Salvatorii

Activitatea de terapie intensivă într-un spital este una dintre cele mai dificile, și asta din cauză că aici ajung întotdeauna pacienții în stare foarte gravă, pentru salvarea cărora se mobilizează multiple resurse. În Terapie Intensivă Covid situația este îngreunată de multiplele fațete în care se manifestă boala, de echipamentul de protecție, care pe de o parte limitează contactul cu pacientul, iar pe de altă parte manualitatea personalului; de riscul de îmbolnăvire pentru cadrele medicale, de panica pacienților, din momentul în care ajung pe o secție ATI.

Doctorul Adrian Vasilcovici lucrează în ATI Covid la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava de mai bine de 6 luni. Chipul și mâinile poartă urmele costumului de protecție. La fel vedem fețele și mâinile asistentelor Laura, Maricica, Mariana, Ramona și Zinica și ale infirmierei Magda. Așa sunt toți cei care lucrează în sectorul Covid al Spitalului Suceava.

Doctorul Vasilcovici ne spune că în ATI Covid sunt 5 medici care fac ture de 12 ore. Într-o tură, la 20 de paturi sunt un medic, cinci sau șase asistente și două infirmiere. În timpul zilei este și un brancardier. Într-o lună, dr. Vasilcovici a avut 13 ture a 12 ore. Criteriul de bază după care au fost selectați medicii din ATI Covid a fost riscul de îmbolnăvire. Astfel, cei care lucrează aici au vârste între 34 și 41 de ani, nu au boli cronice sau alte patologii și doi dintre ei au avut Covid-19, la începutul pandemiei.

Circa 800 de pacienți au fost internați până acum la ATI Covid Suceava

Până la începutul lunii noiembrie, în secția ATI Covid din Spitalul Suceava au fost internați circa 800 de pacienți. Dintre aceștia au supraviețuit 60%, ne spune dr. Vasilcovici. În cazul pacienților intubați, mortalitatea trece însă de 90%. „E moarte peste tot în jurul tău. Vine un pacient grav, faci tot ce poți, speri să-l salvezi și este frustrant când vezi că nu reușești. La noi ajung pacienți cu afectare pulmonară severă, cu plămânii afectați 70%. Și înainte de pandemie se murea în ATI, dată fiind starea gravă a celor care ajung la terapie intensivă, dar acum vedem asta zilnic. Mortalitatea este mult mai mare, cel puțin așa ni se pare nouă, în ATI Covid”, spune dr. Vasilcovici.

În facultate, medicii sunt pregătiți pentru confruntarea cu moartea unui pacient, pentru momentul în care toate resursele terapeutice sunt epuizate și bolnavul nu supraviețuiește, dar dr. Vasilcovici consideră că ceea ce se întâmplă acum este „prea brusc și prea mult”. „Am fost pregătiți să fim detașați, dar e prea multă moarte, tristețe și depresie. Întâlnim prea des neputința, un sentiment oribil. Oribil. Vrei să faci ceva, să salvezi pacientul, dar organele îi cedează unul câte unul și totul pare în zadar”, mărturisește doctorul.

„Acum toți ne caută și se miră că e un singur medic pe tură”

La acest moment, secția ATI este plină. Un pat trebuie să rămână întotdeauna liber pentru urgențele majore care pot să apară la pacienții din spital, dar curg solicitări din toată țara pentru a primi bolnavi în stare gravă. La Suceava au fost transferați pacienți din Brașov, Neamț și București. La un moment dat, spitalul a fost nevoit să-l trimită pe unul dintre pacienții săi la Bârlad din cauză că aici nu mai erau locuri la ATI. Fiecare pat care se eliberează se ocupă imediat.

„Am solicitat oameni de nenumărate ori, însă ne-au ignorat toți. Acum toți ne caută și se miră că e un singur medic pe tură. Suntem în a șasea lună de când facem doar Covid. În alte țări, la 14 zile se face rotația personalului. La noi n-a venit nimeni să ne schimbe”, afirmă dr. Vasilcovici.

„Într-o tură pun catetere cât puneam înainte în două săptămâni”

Munca în ATI este epuizantă, atât emoțional, cât și fizic: „Într-o tură pun catetere cât puneam înainte în două săptămâni. Un pacient se desalinizează, altul are tensiunea mică, 16 au nevoie de ventilație, fie prin intubare, fie cu coif... Am avut momente în care m-am gândit că nu mai pot continua, uneori îmi vine să urlu”.

Majoritatea pacienților din ATI Covid sunt conștienți, doar cei intubați sunt sedați. Ei stau de vorbă cu cadrele medicale, își spun spaimele și durerea. Uneori apare encefalopatia toxică. După două, trei săptămâni la Terapie Intensivă, din cauza bolii aproape toți au halucinații și sunt confuzi, văd animale sau strigă la persoane de acasă.

Unii dintre pacienți le spun medicilor că nu există Covid și refuză tratamentul. Un astfel de bolnav, în vârstă de circa 70 de ani, a fost chiar săptămâna trecută în ATI. „Nu te lasă să te apropii de el. A refuzat coiful, deși avea 62% saturația în oxigen. A trebuit să-i explic, să-l conving și i-am arătat cum s-a îmbunătățit saturația după ce i-am pus coiful. Am avut pacienți cu care stăteam de vorbă, erau cu două surse de oxigen și îmi spuneau că ei nu cred că există Covid”, a povestit dr. Vasilcovici.

Pacienți despre care medicii credeau că nu-i mai ajută nimic au reacționat bine la tratament

Media de vârstă a pacienților care au avut nevoie de terapie intensivă este de 50 de ani. Cel mai tânăr care a trecut prin ATI Covid a fost un bărbat în vârstă de 27 de ani, la care examenul la computerul tomograf arăta o formă severă de boală. A stat la ATI 5 zile, și-a revenit și a fost transferat la secția Boli Infecțioase. De asemenea, au fost și cazuri de pacienți despre care medicii credeau că nu-i mai ajută nimic, dar au reacționat bine la tratament, starea lor s-a îmbunătățit în fiecare zi și au putut să fie transferați la Boli Infecțioase pentru continuarea terapiei. Manifestările Covid sunt mereu surprinzătoare.

Dr. Adrian Vasilcovici are peste 10 ani de experiență în ATI. Un an și jumătate a profesat în Irlanda și din 2014 a venit la Suceava. Spune că în epidemia Covid cel mai greu i-a fost la început, în martie. Povestește cum colega lui, dr. Alina Nistor, a primit în ATI primul pacient cu Covid-19 cu insuficiență respiratorie severă, în 21-22 martie, un sucevean care era recent revenit din Italia. La vremea respectivă, la spitalul din Suceava nu se tratau cazurile severe de boală. Medicii văzuseră cum se procedează doar în imaginile din spitalele din Italia și din China. „Ne așteptam ca după ce îl intubăm să vedem o evoluție favorabilă. Până atunci, intubarea era o manevră salvatoare, echilibram pacientul, apoi era extubat și mergea acasă. În cazul pacienților cu Covid-19 intubarea este însă ultima soluție. La pacienții intubați mortalitatea este foarte mare”, afirmă medicul.

Din martie își amintește și fluxul de pacienți, care nu se mai oprea: „Toți erau cu insuficiență respiratorie severă, la un moment dat aveam 35 de pacienți în ATI și alții erau pe drum. Unii trebuiau intubați, la alții montam catetere, unii trebuiau resuscitați... Atunci au fost cele mai agitate momente. Și colegii mai în vârstă spuneau că nu s-au mai confruntat cu așa ceva. Era ca un film de groază. Acum a devenit automatism să simți artera cu trei rânduri de mănuși pe mână”.

În perioada de început a pandemiei, pe 13 aprilie, dr. Vasilcovici a avut rezultat pozitiv la testul Covid. Inițial a stat în spital, apoi acasă, izolat. Familia îi lăsa mâncarea la ușă. A făcut o formă ușoară de boală, dar în a 28-a zi au apărut modificări: „saturația în oxigen a scăzut brusc la 93%, eram dispneic și tahicardic; atunci m-am gândit la microembolii pulmonare”. „Am început să fac mișcare și am luat anticoagulante două luni. Mai am și acum momente de tulburări de ritm și nu pot să dorm. Fac tratament, am 34 de ani și iau betablocante”, a spus medicul.

Chiar dacă a avut boala, se protejează în continuare. Afirmă că mereu are sentimentul că lucrând în sector Covid își pune copiii în pericol. La începutul crizei, trei săptămâni a stat la hotel, ca să-și protejeze familia.

Îl întreb pe doctor despre satisfacțiile profesionale, în această perioadă dificilă. Îmi răspunde că în ATI Covid sunt puține, dar mari. „Sunt acele momente când un pacient care a stat 4-6 săptămâni cu terapie intensivă poate fi transferat pe secție, cu starea mult îmbunătățită. Cel mai greu este să ne menținem încrederea și să mergem mai departe”, mai spune medicul.