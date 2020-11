Lidia Ghiuță are nevoie urgent de ajutor

Umanitar

O suceveancă în vârstă de 49 de ani, mama a trei fete cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, suferă de o boală rară și are nevoie urgent de ajutor. Lidia Veronica Ghiuță a fost diagnosticată recent cu amiloidoză primară, boală hematologică malignă rară, care i-a afectat deja inima și rinichii. Femeia se deplasează cu mare greutate, are edeme la mâini și la picioare, este dispneică (respiră cu dificultate, are o respirație grea, chiar dureroasă).

Medicii de la Institutul Clinic Fundeni din București, secția hematologie, au trimis-o acasă, „cu recomandarea de a lua un tratament, dar fără să-mi dea șanse de vindecare, șanse la viață. Mi-au spus că boala evoluează foarte repede. Nu vreau să cred că este prea târziu. Vreau să lupt, să mai am și o altă părere, să fac alte investigații, să încerc un tratament specific acestei boli”, după cum ne-a povestit Lidia.

Amiloidoza este o boală rară care apare atunci când proteinele amiloi de suntdepuse în țesuturi și organe. Proteinele amiloide sunt proteine anormale pe care organismul nu le poate descompune și recicla, așa cum se întâmplă cu proteinele normale. Atunci când proteinele amiloide se adună împreună, ele formează depozite de amiloid. Acumularea acestor depozite dăunează organelor și țesuturilor unei persoane.

Lidia Ghiuță urmează să facă și o biopsie tisulară de amiloid, obligatorie pentru a se determina tipul de amiloidoză. Pe lângă faptul că simte foarte rău fizic și nu știe la cine să apeleze pentru a i se da o speranță la viață, ea își crește singură cei trei copii minori, are grijă de părinții bolnavi și neputincioși și încearcă dintr-un salariu de consilier la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava să facă față tuturor provocărilor. Câțiva colegi de serviciu, alături de un grup de oameni de bine din Suceava și București, nu au putut sta indiferenți la durerea prin care trece colega lor, acum aflată în concediu medical, și împreună cu noi speră să o ajute pe Lidia să ajungă la o clinică din străinătate pentru investigații și tratament.

Are nevoie de ajutor!

Perioada pandemiei de Covid-19 îngreunează mult transferul unui bolnav din România la o clinică din Viena, acolo unde Lidia Ghiuță ar putea fi internată, doar că nu este imposibil. Actele medicale traduse au fost trimise la clinica din Austria. În așteptarea unui răspuns favorabil, este nevoie ca noi să adunăm o sumă de bani cu care suceveanca să poată pleca la clinica din Viena. În acest moment ea nu își permite nici măcar să viseze la o deplasare la clinica din Viena. De aceea, noi putem să-i fim alături, să-i dăm o șansă la viață, să o ajutăm să redevină mama grijulie, iubitoare pentru cei trei copii, care învață foarte bine și care suferă alături de mama lor. Nu este ușor să fii mamă singură, să crești trei copii, să le oferi un viitor, asta în condițiile în care ești sănătoasă, darămite să suferi de o astfel de boală rară, care îți pune viața în pericol. Lidia Ghiuță are nevoie de ajutor acum. Are nevoie de un tratament care măcar să oprească evoluția bolii, dacă nu o vindecă. Haideți să fim parte din povestea acestei mame care vrea cu disperare să trăiască, să-și vadă cele trei fete crescând frumos, să-i întindem o mână de ajutor, pentru că numai așa poate să beneficieze de investigații și tratament pentru boala de care suferă.

Contul în care puteți depune orice sumă de bani este RO02BRDE340SV77048133400, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare (BRD), titular: Lidia Veronica Ghiuță.