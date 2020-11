Gest reprobabil

Scene incredibile s-au petrecut luni seară, în comuna Putna, în fața casei primarului Gheorghe Coroamă, care era la domiciliu la acea oră. Un tractor cu o remorcă cu tocător a deversat în fața casei primarului o cantitate mare de balegă. Un localnic a sunat la 112, unul a și filmat parte din scena deversării, însă polițiștii nu l-au mai găsit pe făptaș la fața locului.

Bărbatul care s-ar fi aflat la volan, Costică Dabîca, nu a recunoscut că el a comis reprobabilul gest, cel puțin nu în fața unui reporter al Monitorului de Suceava care l-a căutat în cursul zilei de ieri.

Polițiștii i-au aplicat bărbatului 9 puncte de amendă, în baza articolului 148, punct 21, din Regulamentul de aplicare al OUG 1952202, privind circulația pe drumurile publice, care sancționează ”aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drum public de obiecte, materiale, substanțe sau vehicule”.

Primarul comunei Putna, Gheorghe Coroamă, a declarat că nu îl cunoștea înainte pe autorul identificat de polițiști și nu își explică ce nemulțumire a avut acesta.

”Nu îl cunosc, nu am nici un fel de conflict, abia am aflat despre cine este vorba. Nici nu pot comenta un asemenea gest, nu pot să îmi dau seama ce a fost în mintea acelui cetățean. Din informațiile pe care le am de la cei care erau în zonă, pentru că eu am ieșit mai târziu din casă, era într-o stare avansată de ebrietate, era cu tractorul cu remorcă și a lăsat în fața casei niște deșeuri. A sunat cineva la 112 aseară, a venit poliția, a constatat fapta și probabil că se face o anchetă, mai departe e treaba poliției”, a declarat primarul comunei Putna.

Despre posibilul consum de alcool, bărbatul nu a putut fi testat în timp util, astfel că acest detaliu va rămâne probabil doar la nivel de acuzație.

În Putna se vorbește că lângă casa celui care s-ar fi aflat la volanul tractorului este un drum al primăriei, care este folosit intens în cadrul activităților de exploatare masă lemnoasă, iar de aici a plecat supărarea localnicului.