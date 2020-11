Miercuri, 4 Noiembrie 2020 (16:29:17)

Polițiștii suceveni au continuat cercetările în cazul accidentului din data de 25 octombrie de la Ipotești, când doi tineri a fost găsiți încarcerați în mașina cu care s-au răsturnat în apropiere de primăria din localitate. Cei doi au dat declarații contradictorii, rezultând că ambii au comis infracțiuni la regimul rutier, astfel că cei doi au ajuns în arestul poliției județene marţi, 3 noiembrie.

Din cercetările poliției rezultă că, în jurul orei 4.35 din noapte, Gheorghe Panciuc, în vârstă de 25 de ani, din Bosanci, a condus autoturismul VW Golf, dinspre municipiul Suceava spre Ipotești, iar după o curbă la dreapta, înainte de sediul Primăriei Ipotești, tânărul a scăpat vehiculul de sub control. Mașina a ieșit în afara carosabilului și s-a răsturnat în șanț. Cei doi tineri au fost extrași din mașină de pompierii militari, ambii având leziuni.

Din probele administrate de polițiști a rezultat că mașina a fost condusă pe rând de Gheorghe Panciuc, tânărul din Bosanci, dar și de Dumitru Dragomir, în vârstă de 21 de ani, din Udești. Tânărul de 21 de ani, din Udești, a suflat în etilotest, rezultând concentrația de 0,53 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul de 25 de ani, din Bosanci, care mirosea şi el a alcool, nu a putut fi testat pe loc.

Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al poliției județene, a explicat pentru ce s-a dispus reținerea celor doi: ”Față de cei doi suspecți s-a dispus măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, unei persoane fără permis de conducere sau sub influența alcoolului”.

În urma propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, Judecătoria Suceava a dispus arestarea preventivă a inculpatului Gheorghe-Florin Panciuc, pentru următoarele 30 de zile. Celălalt tânăr a fost plasat sub control judiciar.