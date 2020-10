Ediția a IV-a

Elevii, părinții și profesorii de la învățământul primar și gimnazial de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava au participat recent la „Zilele Erasmus”, ediția a IV-a, eveniment online intitulat „Erasmus Family - Learning, Sharing, Having Fun”. Acțiunea s-a adresat tuturor elevilor, părinților și profesorilor școlii, întrucât principalul obiectiv al Zilelor Erasmus este acela de a promova angajamentul față de valorile educației europene, precum stilul de viață sănătos, dezvoltarea durabilă și învățarea în contexte informale.

După cum ne-a spus prof. dr. Mariana Ciupu, evenimentul a debutat cu ceremonia de deschidere susținută de profesoara în învățământul primar Mirela Mazilu, coordonator al proiectelor Erasmus+ la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava. În mesajul său de bun venit adresat participanților, Mirela Mazilu și-a exprimat recunoștința față de membrii echipei Erasmus+ pentru implicarea lor activă în proiectele aflate în derulare chiar și în vremurile dure de pandemie, încurajându-i să își continue activitățile educative și să promoveze principiile și valorile educației europene, în timp ce fac față adversităților în aceste momente dificile. Ulterior, a prezentat proiectele Erasmus+ dezvoltate în școală.

Experiențe Erasmus

Prima parte a evenimentului a cuprins mărturii ale cadrelor didactice care au beneficiat de formare în cadrul mobilităților Erasmus + KA1. Profesoara în învățământul primar Daniela Zofotă a prezentat experiența interculturală în cadrul formării din Malta, intitulată „Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities” („Creativitate în predare și formare prin activități în aer liber și în sala de clasă”). Apoi, prof. doctor Bogdan Nistor a prezentat experiența Erasmus + din Olanda - „Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities and how to use music, art, ICT, games, team work, peer learning, project method and non-formal teaching methods in education” („Creativitatea în predare și formare prin activități în aer liber și în sala de clasă și modul de utilizare a muzicii, artei, TIC, jocuri, lucru în echipă, învățare de la egal la egal, metoda proiectului și metodele de predare non-formale în educație”). Prima parte a evenimentului a fost încheiată de profesoara în învățământul primar Alina Stanciu, care a evocat câteva gânduri și sentimente privind formarea la care a participat în Spania - “4C's: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking” („4C: comunicare, colaborare, creativitate și gândire critică”).

Prezentări. Beneficiari

A doua parte a evenimentului a fost dedicată prezentărilor beneficiarilor Erasmus+ KA2. Profesor doctor Mariana Ciupu a împărtășit câteva idei despre experiența Erasmus+ la care a participat anul trecut în Slovenia, în cadrul proiectului „Change your lifestyle!” și a prezentat principalele activități și impactul evenimentului de formare C1 - „The importance of sports and eating in our lives” („Importanța sportului și a alimentației în viața noastră”), desfășurat anul trecut în România, în cadrul aceluiași proiect. De asemenea, eleva Maria Schipor a prezentat atelierul la care a participat în Slovenia: C2 - „Learning Lab”. Eleva Daria Rusu a prezentat activitatea C1 - “Having a Passion For Being A Pollution Preventer” („Pasiunea de a fi un agent de prevenire a poluării”) în proiectul Recycle Today for A Better Tomorrow, iar alți elevi au prezentat atelierele C1 - „Jocuri tradiționale” („Traditional Games”) în proiectul Let’s go to learn outside și C1 - „Arta în aer liber” („Art outdoor”), desfășurat în cadrul proiectului My Grandma’s Toys.

În ultima parte a sesiunii de prezentări online, elevii, profesorii și părinții au avut ocazia să împărtășească experiențe de mobilitate Erasmus+ și să discute despre provocările de a studia în țările din Europa în contextul pandemiei de Covid-19. A fost o șansă unică de a prezenta multiple experiențe interculturale și de a mediatiza proiectele Erasmus + în comunitatea școlară.

Tot în cadrul evenimentului Erasmus Days 2020, pe 16 octombrie a avut loc un alt eveniment online, „Erasmus Adventure“. Prof. Mirela Mazilu a creat galeriile virtuale ale celor cinci proiecte Erasmus+, unde elevii, părinții, profesorii și cei interesați din comunitatea locală, națională și internațională pot vedea fotografii din timpul mobilităților beneficiarilor. Ambele evenimente au fost publicate pe blogul special creat pentru Zilele Erasmus. Evenimentele au avut impactul așteptat, blogul https://erasmusdayscoala4sv.blogspot.com/având peste 1.200 de vizualizări.