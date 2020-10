Din lac în puț

Un bărbat din satul Herla, comuna Slatina, a fost ridicat de polițiști și dus la Penitenciarul Botoșani, unde va ispăși o condamnare de 2 ani și 6 luni de închisoare. Mihai Vasile Dănilă a fost judecat și găsit vinovat pentru că a mituit un polițist, Lucian Grigoruță, din cadrul Postului de Poliție Horodniceni, afiliat Secției Rurale Mălini. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au dat același verdict ca și colegii lor de la Tribunalul Suceava și au stabilit că Mihai Vasile Dănilă are de executat un an și patru luni de închisoare pentru dare de mită către polițist. Bărbatul mai avea însă și o condamnare mai veche, cu suspendare, pentru infracțiuni la regim rutier (inclusiv conducere sub influența alcoolului), care a fost transformată în pedeapsă cu executare. Pedeapsa totală rezultată a fost de 2 ani și 6 luni de închisoare, în regim de detenție.

Acțiunea penală care îi privește pe polițist și pe alt inculpat a fost disjunsă în cadrul altui dosar penal care se află pe rolul Tribunalului Suceava.

Din ancheta coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava rezultă că, în perioada noiembrie-decembrie 2019, agentul de poliție, în șase situații, a pretins diferite sume de bani de la persoane din zona în care îşi desfăşoară activitatea, pretinzând că are influenţă asupra unui coleg din cadrul poliției rutiere şi promițându-le că, în schimb, îl va determina pe acel coleg din cadrul poliției rutiere să nu sancţioneze acea persoană sau o persoană apropiată, pentru o contravenție rutieră. Sumele pretinse şi primite au fost de 400 de lei, 600 de lei, 100 de euro, 1.000 de euro, respectiv 150 de euro şi 100 de lei, se arată în rechizitoriu. Polițistul le spunea celor de la care pretindea bani că există o notificare pe numele lor sau al unei persoane apropiate, că s-ar fi aflat la volanul unui autoturism şi ar fi fost surprins de camere de supraveghere a traficului în timp ce trecea pe culoarea roşie a semaforului, astfel că urmează a fi amendat și lăsat fără permis de conducere. Pentru a ”rezolva” problema, acesta cerea bani. Într-un alt caz, agentul ar fi pretins suma de 1.000 de euro și ar fi primit suma de 4.000 de lei de la un șofer care fusese depistat chiar de el conducând un autoturism, deşi îi era suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice (infracţiunile de luare de mită şi dare de mită). Într-un alt caz, într-o zi în cursul lunii august 2019, polițistul ar fi pretins de la doi conducători auto suma totală de 300 de euro și 200 de lei și a primit de la fiecare conducător auto câte 800 de lei, pentru ca agentul de poliţie să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu.