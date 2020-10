Întâlnire diplomatică

Bazele unei posibile colaborări între municipiul Suceava și oameni de afaceri din Kazahstan au fost puse în cursul zilei de joi, 29 octombrie.

“Am avut onoarea să mă întâlnesc la sediul Primăriei municipiului Suceava cu ambasadorul Republicii Kazahstan, Excelența Sa Nurbakh Rustemov.

După ce am făcut o prezentare a orașului Suceava, am încercat să găsim oportunități de colaborare între municipiul Suceava și partea kazahă.

Am convenit să colaborăm în domeniul educației - universitar, culturii, turismului și mai ales al dezvoltării relațiilor comerciale, domnul ambasador spunând că va veni cu o delegație de oameni de afaceri din țara sa în Suceava, în Bucovina”, a spus primarul Sucevei, după întrevederea diplomatică.

Edilul sucevean i-a vorbit reprezentantului Republicii Kazahstan despre proiectul Parcului Industrial pe care vrea să-l dezvolte la fosta Termica.

“Excelența Sa ne-a propus să ne recomande un oraș cu care să ne înfrățim din Republica Kazahstan, pentru a avea o colaborare directă și concretă.

A fost o discuție caldă și constructivă!”, a adăugat primarul Sucevei.

Această întrevedere diplomatică este una dintre puținele de anul acesta, după izbucnirea pandemiei de coronavirus astfel de acțiuni fiind inexistente o perioadă.