Finanţare europeană

Primăria Fălticeni achiziţionează, cu finanțare europeană, tablete școlare și alte echipamente pentru activitatea didactică online. Pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice, una dintre măsurile adoptate prin OUG nr. 144 din 24 august 2020 pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice din anul școlar 2020/2021, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul online.

„Prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură, secțiunea e-educație, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura online, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. În acest context consider necesar să iniţiem şi noi acest demers pentru o desfăşurare a procesului educaţional în municipiul nostru cât mai eficace”, a precizat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Peste 6.000 de elevi vor primi tablete

Conform primarului Cătălin Coman, în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal din municipiul Fălticeni sunt 6.450 de elevi care învaţă în 220 de clase şi sunt îndrumaţi de 390 de cadre didactice. Valoarea totală a investiției este de 9.459.586,50 lei inclusiv TVA, iar cu aceste fonduri se vor achiziționa tablete pentru uz şcolar – 6.450 de bucăţi, camere web videoconferinţă pentru sălile de clasă – 220 de bucăți; laptopuri pentru profesori – 390 de bucăți.

Primarul Coman a declarat: „Indicatorii au fost stabiliți după ce ne-am consultat cu conducerea fiecărei unități școlare. Vom veni în Consiliul Local cu un proiect de rectificare bugetară pentru că procedura presupune să punem de la bugetul local o parte din bani, apoi îi primim de la Uniunea Europeană. În momentul în care proiectul va fi aprobat, trebuie să avem suma necesară disponibilă ca un cash flow, să achiziționăm echipamentele și apoi Uniunea Europeană decontează sumele. La nivelul unităților școlare cofinanțarea era zero, puteau să depună și acestea proiect, numai că nu aveau fondurile necesare pentru a face achiziția și trebuiau să aștepte de la o lună la trei luni până primeau banii. Era o investiție pe care nu și-o puteau permite din lipsa fondurilor, plus că mai sunt servicii conexe care sunt neeligibile. Așa că am decis să preluăm noi toată responsabilitatea pentru toate unitățile școlare, asigurăm fondurile necesare și pentru implementarea proiectului și pentru cheltuielile neeligibile și cofinanțare și apoi, după ce proiectul este aprobat, achiziția derulată și echipamentele sunt în posesia unităților de învățământ, așteptăm să primim banii de la Uniunea Europeană. Inițial trebuia să ne asociem și cu inspectoratul școlar, dar și ei au aceeași problemă financiară, nu au sumele disponibile în bugetul propriu pentru achiziția echipamentelor.

Cheltuieli eligibile pentru finanţarea europeană sunt de 98%, respectiv 9.224.614,07 lei inclusiv TVA. De la bugetul local trebuie să asigurăm 2% cofinanţare cheltuielilor eligibile, respectiv 188.257,43 lei, inclusiv TVA, iar cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 46.715,00 lei, inclusiv TVA”.