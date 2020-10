Asociația Rădăuțiul Civic

Peste 100 de elevi ai liceelor din Rădăuți au participat, online, la cele două evenimente Mentor-IT@Rădăuți organizate de Asociația Rădăuțiul Civic. Mentor-IT@Rădăuți este un eveniment inedit, menit să creeze un dialog între generații: între elevii care aspiră la o carieră în domeniul IT și tineri rădăuțeni care deja profesează în domeniu. Scopul acțiunii a fost acela de a da startul unor întâlniri de mentorat și de conectare a tinerilor elevi de la specializări ale profilelor reale și nu numai, de la liceele din municipiul Rădăuți, cu programatori/specialiști IT din zonă, cu o experiență vastă în domeniu.

Organizatorii ne-au spus: „Componenta de mentorat și discuții libere cu tineri care și-au început deja carierele în domeniu lipsește, din păcate, din programele școlilor, iar astfel de întâlniri pot inspira elevii să își dezvolte și mai mult abilitățile digitale pentru o carieră în domeniul IT”.

Speakeri cunoscuți

Fiecare eveniment a avut câte 6, respectiv 5 speakeri, tineri rădăuțeni care deja fac performanțe în acest domeniu.Printre invitații celor două evenimente s-au numărat: Ștefan Patachi – criptograf, absolvent al Universității din Copenhaga, Lorin Cojocariu, inginer, network administrator, Ionuț Aconstantinese, Quality Assurance Manager, Mihaela Manoli, Java developer, Petru Cioată, Ruby Developer, Iulian Sadoveac, Software Engineer, Oriana Oniciuc, Data scientist, Nicu Spînu, entrepreneur, Paul Ruscior, entrepreneur, Raul Stehneiov, programme manager.

În cadrul celor două evenimente au fost întrebări foarte diverse și numeroase, de la dificultățile întâmpinate de tinerii profesioniști până și-au clădit o carieră, la aspecte ce țin de motivația lor, pasiunea pentru un domeniu, descoperirea unui domeniu care să conducă la o carieră, primii pași spre angajare, succesele lor sau eșecurile acestora. Un adevărat cadru pentru dialog, mentorat, distrugerea unor mituri și stârnirea unor curiozități. Bugetul proiectului a fost de 300 de euro și a fost folosit pentru a premia cei mai activi elevi, care au adresat întrebări speakerilor, cu vouchere pentru achiziționarea de dispozitive IT. „Ne bucurăm că am pus și Rădăuțiul pe hartă și am adus o bucurie pentru peste 100 de elevi din localitatea noastră!”, au transmis organizatorii, reprezentanții Asociației Rădăuțiul Civic.

Evenimentul a făcut parte din seria de evenimente Meet & Code Europe, derulat în parteneriat cu Asociația TechSoup România și TechSoup Europe.