Anchetă

Polițiștii judiciariști au pus sub acuzare doi suspecți în cazul autoturismului Dacia Logan – taxi incendiat luna trecută în orașul Siret. Unul dintre ei este deja reținut în străinătate, pentru altă faptă, iar al doilea a fost ridicat de polițiști și reținut 24 de ore în arestul poliției județene. Conform unor surse, cei care au participat la comiterea faptei sunt din rândul celor care făceau curse auto de transport persoane clandestin (pirați auto) și ar fi avut un conflict pe tema transportului cu taximetristul victimă.

Oarecum surprinzător, Mihai Alin Vreme, din municipiul Dorohoi, suspectul ajuns în arestul poliției județene, a fost pus în libertate după 24 de ore, Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți stabilindu-i măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. Bărbatul are impuse mai multe obligații și restricții de la care nu are voie să se abată.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Siret, sub coordonarea unui procuror de la Rădăuți.

În noaptea de 21 spre 22 septembrie 2020, un autoturism Dacia Logan – taxi a luat foc din interior, pe o stradă din Siret.

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Siret au găsit un incendiu care se manifesta în interiorul autoturismului și în partea din față a mașinii, cu pericol de propagare la o mașină parcată în apropiere.

Focul a fost stins în limitele găsite. Interiorul mașinii a fost distrus, cu tot cu bunurile aflate acolo. S-au degradat cupola și portierele din față ale taxiului. Proprietarul mașinii este un localnic de 36 de ani.

Cauza incendiului a fost stabilită clar de la început: folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.