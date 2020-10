Sport internațional

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute Campionatul Mondial de Culturism și Fitness pentru juniori. Sportivii din România au avut o comportare deosebită, izbutind să se claseze pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Din delegația țării noastre au făcut parte și trei sportivi de la clubul EuroPowerGym din Suceava, pregătiți de Cristi Tcaciuc. Aceștia și-au câștigat dreptul de a participa la Mondiale după ce au reușit să devină campioni naționali în gala desfășurată la Sibiu, la sfârșitul lunii august. Dintre aceștia, o performanță senzațională a izbutit Andrei Cîmpan, care a devenit campion mondial la categoria specială.

„Cu greu îmi găsesc cuvintele, încă nu-mi vine să cred că am ajuns până aici în această formă sportivă. Mulțumesc tuturor persoanelor care m-au susținut, în special familiei mele și prietenilor mei apropiați. Am fost primit în lotul național de culturism și fitness al României ca într-o familie, am cunoscut oameni extraordinari, am fost tratat extraordinar și am trăit sentimente unice alături de toți sportivii. De asemenea, aș vrea să-i mulțumesc în mod special antrenorului meu, Cristi Tcaciuc, pentru tot ajutorul, sprijinul, sfaturile, oportunitățile oferite și pentru ce a făcut din mine. Anul trecut pe vremea asta nici nu puteam să visez că voi ajunge unde sunt acum, și de aceea îi sunt profund recunoscător. A fost o adevărată onoare pentru mine să reprezint România la Campionatele Mondiale de Culturism și Fitness pentru juniori”, a declarat proaspătul campion mondial.

Ceilalți doi suceveni care au făcut parte din lotul național la această importantă competiție au avut, la rândul lor, evoluții apreciate. Alexandru Breabăn a ratat de puțin podiumul la categoria 70 de kilograme, în vreme ce Răzvan Macovei s-a clasat al șaselea la categoria 80 de kilograme.