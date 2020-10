Politic

Organizația Județeană Suceava a PMP a înregistrat la Biroul Electoral Județean listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie 2020. Liderul PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat, după înregistrarea candidaturilor, că ținta la aceste alegeri este obținerea a două mandate de deputat și a unuia de senator. Marian Andronache a spus că dacă la alegerile locale PMP a fost pe locul trei la nivel județean, la scrutinul pentru Parlament ar putea ajunge pe locul al doilea.

De precizat că primul pe lista de candidați pentru Camera Deputaților este Marian Andronache, președintele filialei Suceava a PMP, iar primul pe lista pentru Senat este medicul veterinar Doru Lefter. Pe locul al doilea în lista de candidați propuși de PMP pentru Camera Deputaților este dr. ing. Anca Gâtlan, cadru didactic la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, urmată de ing. Sorin Andrei, antreprenor din Vatra Dornei, ec. Camelia Cojocariu, din Frasin, dr. Lucian Nanu, din Rădăuți, și Robert Ciocan, liderul Organizației de Tineret a PMP Suceava. La Senat, pe locul doi este dr. ing. Cristi Sidor, director al ICAS Câmpulung Moldovenesc, urmat de viceprimarul de Rădăuți, Bogdan Nicolau, dr. ing. Gabriela Constantinescu, cadru didactic la USV, și de Cristi Timoficiuc, antreprenor din Suceava.

Marian Andronache a mai declarat că pe listele PMP Suceava pentru Parlament sunt oameni tineri, dar și persoane cu experiență, profesioniști în domeniile lor de activitate. Andronache a declarat că din punctul său de vedere a venit momentul ca Parlamentul României să își schimbe componența. „Să intre în parlament oameni care au ceva de spus, oameni care nu sunt atât de virusați politic. Cei care stau de 30 de ani în Parlamentul României ar fi timpul să plece acum acasă și Parlamentul României să arate altfel, să lucreze în interesul românilor”, a afirmat Andronache.

El a adăugat că PMP Suceava a avut rezultate foarte bune la alegerile locale, însă din păcate nu a reușit să intre în conducerea Primăriei Suceava. Marian Andronache a spus că vrea să continue să ajute la dezvoltarea Sucevei din postura de deputat. „Vreau să mă ocup în continuare de problemele Sucevei și din județ. Și am mai spus că Suceava nu are cum să se dezvolte pentru că nu dispune de terenul necesar. Vedeți că peste tot unde există un petec de pământ liber se fac blocuri, or lucrurile acestea nu mai pot continua la infinit. Pentru a dezvolta Suceava trebuie să avem teren. Or în condițiile în care în Suceava încă se face agricultură pe 700 de hectare de teren, nu mi se pare normal acest lucru. Vorbim de terenul Stațiunii de Cercetări Agricole”, a explicat liderul PMP Suceava. El a spus că în calitate de deputat vrea să inițieze un proiect prin care terenurile stațiunilor de cercetării aflate în intravilanul municipiilor să treacă la administrațiile locale pentru a putea asigura dezvoltarea localităților respective.

De asemenea, Marian Andronache a precizat că atât el, cât și ceilalți viitori parlamentari ai PMP vor susține în continuare adoptarea legii prin care numărul de parlamentari va scădea la 300, așa cum au stabilit prin referendum aproximativ 7,8 milioane de români.