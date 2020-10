Învățământ

Elevii de la Școala Reuseni revin astăzi la cursuri. Copiii din clasa pregătitoare nu au mai fost la ore de pe data de 9 octombrie, după ce părinții au refuzat să-i trimită la școală pentru că nu erau de acord cu învățătoarea care le-a fost repartizată. Conducerea Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udești, de care aparține și școala din Reuseni, a hotărât ca învățătoarea Liliana Nicoară, cu care nu erau de acord părinții, să preia clasa a IV-a de la Școala Chilișeni și o altă învățătoare de la această școală să vină în locul ei, la Școala Reuseni, soluție agreată și de părinții copiilor din clasa pregătitoare.

În acest fel, spune directorul Școlii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udești, Marius Constantin Golea, învățătoarea Liliana Nicoară revine la postul unde a fost repartizată la începutul anului școlar, deși acest post nu este cel mai apropiat de domiciliul pe care îl are învățătoarea.

Vă prezentăm câteva aspecte pe care învățătoarea Liliana Nicoară ni le-a trimis pe adresa redacție și la care așteaptă și ea câteva lămuriri de la autorități: „Dacă posturile sunt vacantate din luna ianuarie (potrivit calendarului mișcării personalului didactic și potrivit site-ului MEC)și așa-zisele semnături ale părinților sunt din octombrie, de unde știa directorul din ianuarie ce se va întâmpla în octombrie (și dacă știa, de ce nu a soluționat problema atunci?); Care părinte, întrebat fiind, va fi de acord cu schimbarea învățătoarei la clasă, la mijlocul semestrului I?Nici nu a apucat să o cunoască bine pe cea pe care o are. Nu știe nimic despre cea care vine; Dacă se dorea o caracterizare, de ce nu au fost chestionați părinții de la clasele la care am predat trei generații?Aceștia s-au mobilizat, din presă, au fost prezenți 20 la școală, nu i-a băgat nimeni în seamă, nu s-a scris de ei nicăieri; Verificarea calității actului didactic este dată în competența unor autorități ale statului (IȘJ, ARACIP, MEC etc.). Cadrele didactice nu sunt alese prin vot (și de către de niște părinți frustrați de școală); Deși părerea părinților nu este reglementată niciunde legal, părerea copiilor este reglementată legal (Legea 272/2004 privind protecția drepturilor copilului). Pe copii de ce nu i-a chestionat nimeni?; De unde este directorul așa de sigur că la Școala Chilișeni (unde susține că m-a repartizat) părinții sigur mă vor... Fără nici o anchetă prealabilă?; Doamna învățătoare de la Școala Plăvălari, unde predau de 12 ani, venită în locul meu, s-a oferit în ședința publică de vineri, 16 octombrie, să preia clasa de la Reuseni (i-ar fi ei mai ușor cu naveta) ca să mă duc pe locul meu (unde părinții mă cunosc), dar i s-a refuzat propunerea”.

Vă reamintim că în ultima săptămână, învățătoarea Liliana Nicoară a făcut ore doar cu un singur elev. În anul școlar 2019-2020 Liliana Nicoară a îndrumat a treia generație de clasa a IV-a (al treilea ciclu complet de învățământ primar) la școala din Plăvălari, unde are și domiciliul.