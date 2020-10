Miercuri, 21 Octombrie 2020 (19:49:24)

Explozia de infectări cu noul coronavirus, care a adus Suceava la un pas de a intra în scenariul roșu, ca în primăvară, l-a determinat pe primarul Ion Lungu să facă un nou apel la suceveni, de a respecta cu sfințenie regulile de protecție și de a fi solidari cu cei din jurul lor, pentru a limita răspândirea virusului.

“Dragi suceveni! Din păcate trebuie să dăm din nou o bătălie cu acest virus nemilos. Noi am câștigat o bătălie în această primăvară, atunci când am reușit să ieșim din starea de carantină, atunci când timp o lună de zile am redus numărul de persoane infectate la mia de locuitori de la 9,87% la 1,81%. Din păcate suntem la un pas de a intra din nou în scenariul roșu. Acest scenariu roșu presupune să avem 3 cazuri active la mia de locuitori. Astăzi în orașul nostru sunt 2,52 de cazuri active la mia de locuitori, scăzând focarele de infecție, și 2,76% cu tot cu focarele de infecție. Așadar, vă rog să fim solidari, să facem tot ce putem să limităm răspândirea acestui virus!”, a spus Ion Lungu.

Edilul sucevean le-a cerut polițiștilor locali, naționali și jandarmilor să fie foarte exigenți și fermi, să facă controale zilnice și atunci când oamenii sfidează respectarea regulilor să aplice amenzi. El a mai subliniat că prin măsurile care se iau se va atenua presiunea care există acum pe Spitalul Județean și pe cadrele medicale.

“Primăria Suceava a solicitat săptămâna trecută Comitetului Județean pentru Situații de Urgență obligativitatea purtării măștilor de protecție atât în spații închise, cât și în spații deschise. S-a aprobat acest lucru și fac un apel aici la cei care fac controale în acest scop - Poliția Locală în primul rând, Poliția Națională, Jandarmeria - să fie foarte exigenți, să fie fermi și acolo unde suntem sfidați să fie oamenii amendați. Este un lucru prea serios ca să nu-l luăm în considerare. Aici discutăm de sănătatea sucevenilor, discutăm de viața sucevenilor. Așa cum se știe, este o presiune deosebită astăzi pe Spitalul Județean, pe cadrele medicale, care sunt epuizate și obosite, care de șapte luni de zile se luptă cu acest virus. Prin măsurile pe care le luăm vrem să ridicăm această presiune de pe Spitalul Județean, de pe cadrele medicale. Dragi suceveni, sunt convins că așa cum am reușit în primăvară putem reuși și acum, în toamnă. Îmi doresc să avem parte de un final de an liniștit în municipiul Suceava și de sărbători liniștite. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a transmis Ion Lungu.