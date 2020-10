„Mi-a spus că am să ajung cel mai mare din oraș”. Iar el a ajuns cel mai mare din Europa. Foto: Ema MOTRESCU

#cevaltceva

Îți spun încă din capul locului că nu e un material despre culturism, ci despre voință, despre puterea de a trece peste toate greutățile care, indiferent cât ne-am feri, apar în viața fiecăruia dintre noi.

E povestea lui Dorel Toma (43 de ani), recent câștigător al titlului de campion european absolut la culturism (fii fără grijă, și eu am întrebat ce-i aia “campion absolut”... Îți explic puțin mai jos). Cert e că suceveanul nostru e primul sportiv român care obține acest titlul. Primul!

“M-am apucat de culturism când aveam 15 ani”

Am stabilit să ne vedem seara, pe la 20.00, la Sport Center, unde Dorel se antrenează și antrenează. Se pregătește pentru competiții și e și antrenor personal. Adică, are clienți pe care-i învață din experiența lui ce și, mai ales, cum să facă, pentru a-și atinge obiectivul cu care au venit în sala de fitness.

Până ne-am instalat noi camerele, lămpile, microfoanele etc. a mai trecut aproximativ jumătate de oră, iar pe la 20.30 am dat “rec”.

Cadru de trei. Dorel Toma, evident, prietenul lui, Ovidiu Sfetcu, cel care deține Sport Center, una dintre primele săli de fitness din Suceava, și subsemnatul. Băiatul cu întrebările.

“M-am apucat de culturism când aveam 15 ani”, povestește Dorel. Adică, acum aproape trei decenii.

Își amintește că pe atunci erau doar două săli de forță în Suceava și, nu o dată, a fost nevoit să meargă pe jos câte 5-6 kilometri din Burdujeni, când transportul public mai pica (și cam pica în perioada acelor ani). Doar pentru a ajunge la antrenament.

“Vei ajunge cel mai mare din oraș!"

Își amintește că la începuturile sale în culturism o cunoștință care i-a arătat ce are de făcut ca începător în sala de fitness l-a revăzut după o perioadă de aproximativ 6-8 luni. Dorel progresase ceva, iar reacția respectivei persoane a fost una pe care și acum, după 27 de ani, Dorel o ține minte: "Mamă, tu dacă continui cinci ani vei ajunge cel mai mare din oraș!"

“Credeți-mă, continuă Dorel, când a spus cinci ani mi s-a părut ca și când ar zice 5 zile. Doar șansa că aveam să ajung cel mai mare… am zis 5 ani, un fleac!”

Cel mai bun dintre cei mai buni

În urmă cu aproximativ o lună, Dorel Toma a câștigat titlul de campion absolut la Europenele de culturism desfășurate în localitatea Santa Susana, din Spania.

Pe lângă faptul că Dorel s-a impus la categoria sa (plus 90 de kilograme), suceveanul a fost desemnat de către toți cei șapte arbitri și câștigător al probei în care ocupanții locului I de la fiecare categorie și-au încordat mușchii pe scena competiției.

Dorel Toma a câștigat titlul de campion european absolut, devenind astfel primul român care reușește această performanță în culturism.

“Culturismul nu e un sport despre mărime: cine-i mai mare, cine are brațe mai mari, cine împinge mai mult sau cum cred alții... E un sport despre frumusețea corpului, despre dezvoltarea musculară armonioasă a corpului, simetrică… definire bună, un strat de grăsime cât mai mic și toate astea așezate pe o structură genetică cât mai ideală, să zic așa”, explică Dorel.

Aproape 12 ani în Londra: “Am avut și câte 2-3 joburi”

Primul titlu a venit prin 1996, locul III pe Moldova, la juniori, la un concurs care a avut loc la Iași. Asta l-a motivat și mai tare să facă culturism. Au urmat apoi alte concursuri, alte premii. Locuri 2 și 3, însă Dorel Voia Mai Mult. Voia Locul I.

În 2007 a ales să plece în Marea Britanie, pentru că veniturile pe care le câștiga atunci nu îi puteau asigura performanța la care visa. S-a stabilit în Londra, iar începutul în altă țară a însemnat alte încercări pe care Dorel a trebuit să le ducă în spate.

A avut mai multe locuri de muncă în Londra: în construcții, taximetrist, în domeniul securității, antrenor personal...

“Câteodată am avut și câte 2-3 joburi. Făceam orice era posibil pentru a continua să fac performanță.”

Când medicii îți spun să-ți iei adio de la viața sportivă...

Visul lui Dorel Toma a fost la un pas să se sfârșească mult prea devreme. Tot în perioada în care se afla în Anglia. Și tot pentru că își dorea cu ardoare performanța în culturism.

“Am avut o accidentare foarte, foarte urâtă la spate. Dublă hernie de disc, cu semipareză pe piciorul drept. Prognosticul doctorilor a fost că nu o să mai continui viața sportivă”, povestește Dorel Toma.

Au fost două intervenții chirurgicale, în 2014 și în 2015, însă Dorel nu a renunțat: “Am simțit că nu o să fie așa și în trei ani cu autorecuperare am reușit să concurez din nou, în Londra. Am obținut locul I pe Londra și locul IV pe Marea Britanie”.

În mai puțin de o lună, Campionatul Mondial

Dorel Toma a revenit acasă, la Suceava, anul trecut. A luat locul II la naționale, iar anul acesta locul I. Creșterea sa de formă a culminat cu performanța deosebită de la Europenele de acum câteva săptămâni din Spania.

Tot în Spania, în perioada 5-8 noiembrie, va avea loc Campionatul Mondial de culturism și fitness (seniori și masters), iar suceveanul se pregătește intens pentru această competiție.

Programul de antrenamente și nutriție presupune un efort financiar considerabil, iar cei de la Fundația „Nord 2001” au demarat o campanie pentru a-i veni în sprijin lui Dorel.

Au propus acordarea titlului de cetățean de onoare al Sucevei

Reprezentanții Fundației Umanitare “Nord 2001” propun și acordarea titlului de Cetățean De Onoare al municipiului Suceava lui Dorel Toma: “Pentru toate eforturile sale, pentru că a demonstrat că visurile pot deveni realitate, pentru că a dus Suceava pe culmile gloriei europene și ne-a făcut mândri de rezultat, propunem și susținem Dorel Toma - Cetățean de onoare al orașului Suceava. Așteptăm autoritățile să se implice și să puncteze acest succes. Noi suntem necondiționat alături de el, de voluntarul nostru, care pe lângă lupta sa din sala de sport, luptă și alături de noi pentru rezolvarea sau ameliorarea cazurilor sociale pe care le întâlnim”.

P.S. Din culise: Înainte de a începe filmările, am ieșit până la mașină și, în parcarea din fața sălii, l-am văzut pe Dorel îmbrățișat cu soția sa. Ei nu m-au văzut, însă mi-a rămas în minte acea imagine. Ulterior, am aflat că sunt împreună de peste 20 de ani, au doi copii, băiatul e student la Londra, iar Adina (soția) e și ea antrenor personal. Cu siguranță cea mai mare realizare și... o altă poveste de scris într-una din edițiile următoare

Foto: Ema MOTRESCU