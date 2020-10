Prin pădurea de cuvinte

Berg.Într-un avion de pasageri zburau pentru prima dată împreună un pilot evreu şi un copilot chinez. După o bună bucată de timp în care nu şi-au spus nimic unul celuilalt, evreul rupe tăcerea: - Să ştii că eu vă urăsc pe voi, chinezii! - De ce?, îl întreabă surprins chinezul. - Pentru că i-aţi atacat pe americani la Pearl Harbor! - Nu noi am fost, ăia au fost japonezii! - Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteţi toţi o apă şi un pământ! Chinezul înghite în sec, dar nu spune nimic. După o nouă perioadă de tăcere, chinezul spune: - Şi eu vă urăsc pe voi, evreii! - De ce? întreabă jignit evreul. - Pentru că din cauza voastră s-a scufundat Titanicul! - Ce prostii vorbeşti? Titanicul s-a scufundat pentru că s-a ciocnit de un iceberg! - Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteţi toţi o apă şi un pământ! Datorie. Iţic voia neapărat să îl întâlnească pe Papă. Îi tot scria el, dar Papa nimic, nu îi acorda atenţie. Şi trec aşa 30 de ani, până când într-o zi, Papa face o vizită în Israel. Toate bune şi frumoase, la un moment dat, se întâlneşte Papa cu prim-ministrul. Prim-minstrul zice: - Excelenţa Voastră, înainte de a pleca, aş avea o rugăminte! - Te ascult, spuse Papa. - Ştiţi, avem aici în Israel pe unul Iţic. De 30 de ani vă scrie în fiecare zi o scrisoare, vă roagă să-l primiţi în audienţă şi de fiecare dată l-aţi refuzat. În spiritul creştinătăţii, n-aţi vrea, dacă tot sunteţi aici, să-l primiţi, să vedeţi ce vrea? E păcat... de 30 de ani vrea să vă vorbească. Vă rog eu frumos, doar 5 minute! - Bine, bine, zice Papa, să vină la mine! Vine Iţic, sărută mâna Papei şi-i zice: - Ştiţi, eu de 30 de ani vreau să vă întâlnesc. Am o problemă şi aş vrea să mă ajutaţi. - Spune, Iţic! - Ştiţi, eu am un restaurant. Mare, frumos, mâncare bună, băutură bună, ieftin, toată lumea vine să mănânce la mine. - Bravo Iţic, eşti un spirit întreprinzător! - Da, dar eu am restaurantul de la tatăl meu. - Foarte frumos, ai preluat afacerea, ai dezvoltat-o...- Da, dar tatăl meu îl avea de la tatăl lui. - Bine Iţic, înţeleg, a fost o afacere în familie, aţi muncit din greu...- Da, dar tatăl tatălui meu îl avea de la tatăl lui. - Iţic, am înţeles, comerţul este o trăsătură a familiei tale. Foarte frumos! - Da, dar şi tatăl tatălui tatălui meu îl avea de la tatăl lui...- Iţic, mă exasperezi! Nu înţeleg! Unde vrei să mă duci, pe vremea lui Hristos? - Exact! Vedeţi, aţi înţeles! E vorba despre Cina Cea de Taină... A rămas neplătită.

Ceas. Un evreu bătrân şi unul tânăr călătoresc cu trenul. Tânărul întreabă: - Cât e ceasul? Bătrânul nu răspunde. - Mă scuzaţi, domnule, cât e ceasul? Bătrânul tace în continuare. - Domnule, am întrebat cât e ceasul. De ce nu răspundeţi? La care bătrânul: - Tinere, următoarea staţie e capăt de linie. Nu te cunosc, aşa că nu eşti de prin partea locului. Dacă îţi răspund, trebuie să te invit la mine acasă. Eşti chipeş şi eu am o fată frumoasă. Probabil că vă veţi îndrăgosti unul de celălalt şi o să vreţi să vă căsătoriţi. Spune-mi un motiv pentru care mi-ar trebui un ginere care nu îşi poate permite nici măcar un ceas!

Dans. Un tânăr şi o tânără, evrei, pregătindu-se pentru cununia religioasă, se întâlnesc cu rabinul pentru sfaturi. La plecare, rabinul îi întreabă dacă mai au şi alte întrebări. Bărbatul întreabă: - Ştiu că tradiţia ne spune să dansăm bărbaţii cu bărbaţii şi femeile cu femeile. Totuşi, am dori aprobarea să putem dansa împreună. - Sub nici o formă, răspunse rabinul. Nu este permis ca bărbatul să danseze cu femeia. - Nici măcar după căsătorie nu pot să dansez cu soţia mea? - Nu, răspunse rabinul. Este interzis. - OK, zise bărbatul. Dar sex? Pot în sfârşit să fac sex cu soţia mea? - Bineînţeles, răspunse rabbi. Sexul este indicat în căsătorie. Aşa veţi face copii! - OK. Dar ca poziţii? - Oricum e bine. - Femeia deasupra? - Bineînţeles! E bine! - Pe la spate? - Bineînţeles! E bine! - Pe masa din bucătărie? - Bineînţeles! E bine! - Pe un covor de cauciuc, cu o sticluţă cu ulei cald, câteva vibratoare, hamuri de piele, un borcănel de miere şi cu câteva filme porno? - Bineînţeles! E bine! - Putem să o facem şi stând în picioare? - Nu, sub nici o formă! E interzis! - De ce? întrebă bărbatul. - Poate să degenereze în dans!