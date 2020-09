Predare de ștafetă

Creditat cu cele mai mari șanse de a obține un nou mandat, al șaselea, în fruntea comunei Dorna Arini, actualul primar, Ioan Moraru, a decis să nu mai candideze. A fost o hotărâre luată în această vară și care a venit din motive strict personale. ”În cei 20 de ani pe care i-am petrecut în fruntea acestei comunități de oameni gospodari din comuna Dorna Arini au fost și împliniri, dar și lucruri mai puțin plăcute. Consider că las în urmă o <moștenire> cu multe plusuri, iar faptul că am fost ales succesiv de 5 ori cred că spune totul despre modul în care m-am implicat în viața comunității de aici. Acum, la finalul celor cinci mandate, vreau să mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, începând cu angajații Primăriei Dorna Arini, consilierilor locali cu ajutorul cărora am inițiat și dus la îndeplinire foarte multe proiecte, precum și tuturor locuitorilor comunei”, a fost mesajul transmis de Ioan Moraru.

Primarul comunei Dorna Arini nu se va retrage definitiv din viața politică și va rămâne consilier local alături de colegii săi din PSD și crede că experiența sa de 20 de ani le va fi utilă celor care vor veni la conducerea administrației locale după data de 27 septembrie.

Ce lasă în urmă Ioan Moraru

Încă din primul mandat, Ioan Moraru s-a preocupat pentru dotarea primăriei cu echipament și achiziționarea de programe pentru toate serviciile importante din instituție. În perioada de preaderare s-au obținut fonduri prin SAPARD pentru modernizarea drumului comunal Pârâul Ortoi, pe o lungime de 7,5 km, și a drumului comunal Pârâul Arinului, pe o lungime de 7,6 km, precum și a drumului comunal Vatra Dornei – Gheorghițeni – Rusca, drum care este finalizat și urmează să fie recepționat. Pe drumurile Rusca – Osoi, Vultur, Pârâul Rece, Ghiuleni și Cacinari a fost depus un proiect în valoare de 1,6 milioane de euro și se așteaptă finanțarea pentru începerea lucrărilor. Modernizarea drumurilor Sunători, Rusca I, Rusca II și Pârâul Arinului prin PNDR este o altă lucrare finalizată, în timp ce în 2019 a fost dat în exploatare un pod de beton armat la intersecția drumului comunal Pârâul Ortoi cu Ortoița, iar acum a fost întocmit și depus proiectul pentru edificarea unui pod peste râul Bistrița. Modernizarea infrastructurii din comuna Dorna Arini mai cuprinde și drumurile comunale Biserica Ortoaia și Cozănești, dar și primul tronson al drumului Gogoșeni, precum și podul de peste pârâul Arinaș. Între timp s-a semnat și contractul de finanțare pentru realizarea rețelelor de apă, canalizare și pentru construcția unei stații de epurare. În ceea ce privește proiectul de modernizare și extindere a Primăriei Dorna Arini, acesta este în faza de licitație pentru demararea lucrărilor.

Lucrări de modernizare s-au făcut în decursul acestor ani și la dispensarul uman, dar și la căminul cultural ”Savin Alexevici”. Comuna Dorna Arini a obținut și statutul de stațiune turistică de interes local, iar opera profesorului Mihai Vleju a făcut obiectul expoziției etnografice ”Pădurea, leagăn de civilizație a răzeșilor dorneni”.

A format o echipă de buni profesioniști

Numai în ultimii patru ani ai mandatului, la Dorna Arini s-au finalizat mai multe proiecte extrem de importante. Pe drumul comunal 76 au început lucrările de modernizare pe o lungime de 6,2 km, pe ruta Vatra Dornei – Gheorghițeni – Rusca - Osoi. Tot la capitolul infrastructură trebuie amintită modernizarea drumurilor comunale Gogoșeni, Vultur, Pârâul Rece și Ghiuleni - Cacinari. A fost depus și proiectul pentru construirea unui pod armat peste râul Bistrița în zona Buliceni din Dorna Arini, dar și pentru un pod armat la intersecția drumului comunal Ortoi cu Ortoița. De asemenea, s-au derulat reparații capitale la drumurile comunale Pârâul Ortoi și Pârâul Arinului.

Recent s-a finalizat și îndiguirea râului Bistrița, un proiect derulat în parteneriat cu Apel Române și care îi va proteja pe locuitorii din acea zonă a comunei să nu mai aibă probleme cu inundațiile.

Și în domeniul educațional s-au făcut lucruri importante, respectiv modernizarea, extinderea și dotarea cu mobilier a Școlii Gimnaziale Dorna Arini, dar și construirea unui teren multisport la Școala cu clasele I-VIII din Cozănești. Extinderea rețelelor electrice în zone cu case izolate din Cozănești-Podirei reprezintă un alt obiectiv realizat în ultimii ani. Pe aceeași linie se încadrează extinderea iluminatului stradal și eficientizarea acestuia prin montarea de lămpi cu LED, ceea ce a permis și reducerea cheltuielilor de la bugetul comunei.

”Știu de unde am plecat la drum în urmă cu 20 de ani și chiar dacă mai trebuie făcute și alte investiții eu cred că mi-am făcut datoria de primar. Astăzi, Dorna Arini este o comună în care orice om pășește cu plăcere. Am convingerea că viitorul primar va continua pe aceeași linie, a investițiilor eficiente și care au ca obiect creșterea nivelului de trai al populației. Vreau să-i asigur pe cei care vor prelua conducerea Primăriei Dorna Arini că vor beneficia de tot suportul meu. Am format o echipă de buni profesioniști, care este capabilă să rezolve toate probleme specifice administrației publice locale”, a concluzionat Ioan Moraru.