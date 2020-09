Inițiativă

Candidatul PSD pentru Primăria Stulpicani, Mihăiță Ciprian Zamcu, vine în fața alegătorilor cu un program extrem de ambițios pentru o dezvoltare durabilă a acestei comune, care include în primul rând o strategie pentru atragerea de fonduri europene, dar și proiecte concrete pentru modernizarea infrastructurii sau pentru promovarea turismului.

Încă de la început, Mihăiță Ciprian Zamcu le promite stulpicănenilor va fi un primar echilibrat, deschis către problemele oamenilor și ale comunității, consecvent, credibil și responsabil. ”Candidez pentru ca Stulpicaniul să meargă înainte cu sprijinul PSD, pentru binele locuitorilor din această comună. Vreau să contribui la prosperitatea comunității și vin în fața stulpicănenilor cu un plan de măsuri necesare pe care împreună cu echipa de consilieri și prin muncă îl voi pune în aplicare. Este timpul ca stulpicănenii să prospere și să se respecte mai mult ca oameni și să aibă respect pentru lege”, a spus Mihăiță Ciprian Zamcu, care a ținut să precizeze faptul că pe perioada de campanie s-a suspendat din funcția de director al şcolii gimnaziale din Stulpicani.

El a arătat că o prioritate va fi dezvoltarea turismului în comună, prin punerea în valoare a Codrilor Seculari de la Slătioara, monument UNESCO. „Împreună cu doamna Mirela Adomnicăi, am convenit că este absolut necesară reabilitarea și modernizarea drumurilor, dar și construirea de noi căi rutiere pentru a deschide comuna noastră către turiști”, a spus Zamcu. El a arătat că un proiect extrem de important pe care îl are în vedere este deschiderea comunei, cu un drum direct, către județul Neamț. „Aici am în vedere ruta Stulpicani – Negrileasa, apoi betonarea drumului Negrileasa – Vadu Negrilesei și apoi a încă 10 kilometri de drum forestier pentru a face legătura spre Sabasa și Borca, în județul Neamț. Este vorba de legătura cu Drumul Talienilor, care este modernizat în momentul de față de Consiliul Județean Neamț”, a explicat candidatul PSD pentru Primăria Stulpicani.

El a adăugat că printre prioritățile sale se numără și promovarea imaginii comunei Stulpicani și consolidarea identității tradiționale și spirituale, prin reabilitarea și valorificarea patrimoniului local, de la muzeul tradițiilor, până la casele vechi și bisericile, dar și prin organizarea de manifestări artistice și culturale la un nivel calitativ ridicat. Mihăiță Ciprian Zamcu a spus că în calitate de primar va avea în vedere dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice locale, a infrastructurii școlare, prin finalizarea lucrărilor de reabilitare la unitățile de învățământ, construirea unei săli de sport și de terenuri sportive pentru școli, îmbunătățirea mediului de afaceri local, prin sprijinirea întreprinzătorilor privați, dar și alte proiecte importante, cum ar fi finalizarea cadastrului general și regularizarea cursurilor de apă.

Mihăiță Ciprian Zamcu a adăugat că împreună cu viitorii primari PSD din Ostra și Frasin, va promova un proiect comun pentru extinderea rețelei de gaze naturale în această zonă.

Pe de altă parte, el a ținut să sublinieze faptul că în ultimii ani în Stulpicani au fost realizate o serie de investiții, care însă nu ar fi fost posibile fără sprijinul Guvernului PSD, care a acordat finanțările necesare prin programele PNDL 1 și 2. Mihăiță Ciprian Zamcu a spus că locuitorii din Stulpicani trebuie să știe că realizările recente din comună, investiții de circa cinci milioane de euro, au fost posibile cu sprijinul PSD. Zamcu a făcut referire la lucrările de pietruiri de drumuri, reabilitarea grădiniței din Stulpicani, a școlilor din Negrileasa, Vadu Negrilesei și Slătioara, dar și la extinderea rețelei de alimentare cu apă și lucrări la rețeaua de canalizare, modernizarea dispensarului, consolidarea unor poduri sau modernizarea infrastructurii rutiere.