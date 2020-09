Politică

Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, îl acuză pe președintele CJ, Gheorghe Flutur, că își asumă merite pentru proiecte de infrastructură în a căror finalizare nu are nici un merit. Mirela Adomnicăi a declarat, miercuri, în conferință de presă, că pe DN 18, care leagă Suceava de Maramureș, se circulă încă de anul trecut, după ce lucrările au fost reluate și finalizate în mandatul ei de prefect, în timpul guvernării PSD. „Demersurile pentru reabilitarea acestui drum național au început undeva în 2011, 2012. În 2017, cînd am fost numită în funcția de prefect, am găsit acolo un șantier abandonat. Efectiv lucrările la modul serios pe acest drum național au început în mai 2017. Constructorul a conlucrat foarte bine și cu ministerul Transporturilor, ministrul Cuc a venit la fața locului, a preluat problemele de acolo, adică documentațiile tehnice care erau blocate la CNAIR, astfel încît în luna mai 2019, deci în doi ani de zile, am reușit să dăm în trafic întregul drum”, a spus Adomnicăi. Ea a subliniat că pe un lot era și recepția făcută, iar pe altul s-a făcut acum, „la mai bine de un an de zile de când circulăm pe acest drum național”. Un exemplu similar este și centura Sucevei, „pe care am găsit-o abandonată, doar cu 5 km dați în trafic”. „O porțiune de peste 7 km era abandonată și din pricina faptului că nimeni nu și-a mai asumat responsabilitatea să toarne asfalt peste acel pământ de flori”, a arătat Mirela Adomnicăi. Aceasta a reamintit că pentru finalizarea rutei ocolitoare a fost nevoie de actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de lucrări de consolidare masive, cu 8000 de coloane de beton turnate la adâncimi de 13-14 metri, care aproape au dublat costul inițial al investiției, finalizate la un an de la reluarea lucrărilor.

„Este aproape strigător la cer că încă mai vorbim de o recepție a unei asemenea investiții total neinspirate și de manual pentru cum nu trebuie făcută o investiție rutieră”, a afirmat fostul prefect al județului.

Ea i-a recomandat lui Gheorghe Flutur să se preocupe de drumurile județene modernizate cu fonduri europene și guvernamentale accesate în timpul guvernării PSD, fiindcă aici lucrările ar fi în întârziere.

De asemenea, Mirela Adomnicăi a spus că este „îngrijorată” în legătură cu faptul că traseul drumului expres numit „autostrada A7” traseul va fi ales de Gheorghe Flutur și de faptul că pregătirea documentației nu înseamnă și că drumul se va face cu adevărat. „Un studiu de fezabilitate, o documentațue tehnică nu înseamnă că avem autostradă. Având în vedere precedentele - DN18 demarat în 2011, finalizat abia în 2019, în timpul unei guvernări PSD, varianta ocolitoare a Sucevei, finalizată după 12 ani de zile și dată în trafic tot în timpul unei guvernări PSD, sincer îmi exprim îngrijorarea dacă imaginea aceasta a domnului Flutur, lipită pe aceste două investiții cu ghinion, nu va aduce ghinion și vizavi de această autostradă pe care a girat-o printr-o participare unde practic nu avea nici o calitate”, a declarat Adomnicăi.