Poziție

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul apreciază, într-o declarație de presă, că odată cu deschiderea noului an școlar, presiunea și responsabilitatea actualei crize sanitare se va deplasa treptat pe umerii personalului didactic și ai conducerilor școlilor ”care, fără suportul nostru, vor avea o sarcină deosebit de grea de îndeplinit”. Parlamentarul sucevean arată că ”prin orice dificultăți trecem ca popor, școala trebuie să meargă mai departe, iar copiii nu trebuie să piardă niciun moment din formarea lor școlară, chiar dacă această criză nu a trecut”. Mihalescul mai spune că ”pentru a ne asigura că anul școlar se va desfășura cât mai aproape de condițiile normale, nu trebuie să ne aplecăm pe o ureche și să considerăm că această sarcină poate să fie dusă doar de profesori, învățători și de conducerile școlilor”. Dumitru Mihalescul a subliniat „Cu toții am greșit profund. Cred că fiecare dintre noi poate contribui câte puțin, dar esențial, părinții și bunicii prin monitorizarea stării de sănătate a copiilor, primarii și consiliile locale prin furnizarea logisticii necesare, companiile de transport prin asigurarea condițiilor de igienă și distanțare fizică, guvernul prin continuarea investițiilor în școlile cu infrastructură precară. Așadar, succesul acestui an școlar depinde de un efort conjugat al întregii comunități”.

Dumitru Mihalescul: „Desfășurarea în cele mai bune condiții ale anului școlar nu poate fi nici subiect de dispută politică, și nici de campanie electorală”

Deputatul liberal mai arată că desfășurarea în cele mai bune condiții ale anului școlar nu poate fi nici subiect de dispută politică și nici de campanie electorală, iar politicienii dispuși să ajute în acest sens sunt invitați să o facă, însă fără să urmărească scopuri electorale, pentru că prea mulți ani interesele educației românești au fost între ultimele priorități ale guvernelor. „Acum este momentul cel mai bun să ne concentrăm cu toții eforturile și să demonstrăm prin fapte că ne pasă de viitorul copiilor, adică de viitorul acestei țări”, a încheiat Dumitru Mihalescul, deputat PNL ales în circumscripția electorală nr.35 Suceava.