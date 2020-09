Șansă irosită

Un tânăr care abia a împlinit vârsta de 20 de ani are deja în spate un cazier care dă fiori. Alexandru Nicolae Cuciureanu a fost condamnat pentru viol și tâlhărie, scăpând de fiecare dată destul de ușor, iar la momentul actual își așteaptă sentința în patru dosare privind furturi, fapte comise alături de minori pe care i-a atras alături de el în rele. Tânărul este arestat preventiv de câteva luni, după ce s-a reapucat de furat, deși fusese eliberat de puțin timp, în urma unei condamnări cu suspendare pentru o tâlhărie.

Povestea lui Alexandru Nicolae Cuciureanu este una tristă din mai multe puncte de vedere. Deși a avut o copilărie foarte grea, de copil orfan, marcată de lipsă de afecțiune și de modele, acesta a avut șansa de a o lua pe alt drum la majorat, însă a dat cu piciorul oportunităților certe care i s-au oferit.

Abandonat de mamă, a făcut probleme tot mai mari, de la an la an

Tânărul a fost abandonat de mamă la naștere și a ajuns la o familie, în plasament. Acolo, până în clasa a IV-a, a fost un copil cu perspective bune, cu rezultate mulțumitoare la învățătură. Ulterior această familie a mai primit un copil în plasament și comportamentul băiatului s-a schimbat în rău. Alexandru a fost preluat într-un centru de plasament din Fălticeni, apoi a ajuns la Centrul de la Solca. Pe măsură ce a crescut, problemele de comportament s-au accentuat, ajungând să fie temut de ceilalți copii din centru. Încă de când era în centrul de plasament, acesta a început să fure, inclusiv mașini.

Alexandru a fost inclus în programe educaționale, unde participa la activități, fiind aparent receptiv. Ulterior, însă, făcea probleme mari.

Cea mai gravă faptă, care l-a dus în centrele de reeducare (școli de corecție), a fost un viol.

Împreună cu un alt minor, a dus o fată de 15 ani în locuinţa unui bărbat în vârstă de 83 de ani, din Solca. Acolo, toţi au consumat alcool, ulterior fata fiind violată de bătrân, dar şi de cei doi tineri care au dus-o în locuinţă.

A avut șansa să aibă loc de muncă, cazare și masă, după ispășirea pedepsei pentru viol

Mai mulți oameni din Suceava s-au implicat pentru a-l ajuta pe acesta, chiar și după ce a fost condamnat pentru viol, convinși că băiatul merită o șansă. După ce a ispășit pedeapsa, Alexandru Nicolae Cuciureanu a primit o slujbă de la un tânăr care a vrut foarte mult să-l ajute. În timp ce demersurile de angajare erau în toi la Agenția Forțelor de Muncă, după trei zile de muncă, tânărul nu a mai vrut să continue și i-a spus omului de afaceri că munca respectivă nu este pentru el.

Tânărul a avut și șansa de a primi o cameră și a avea asigurată masa, în municipiul Suceava, dacă accepta locul de muncă, însă i-a lăsat baltă pe toți cei care au vrut să-l ajute.

O tâlhărie l-a adus din nou după gratii. Judecătorii i-au acordat clemență

Ce a urmat? În luna noiembrie a anului 2019, pe timp de zi, o femeie în vârstă de 54 de ani a fost urmărită în centrul Sucevei, în timp ce s-a deplasat la CEC Bank, de unde a scos o sumă de bani. Un tânăr s-a apropiat de femeie, i-a smuls poșeta și a fugit. Doi bărbaţi care se aflau în zonă, în parcarea de lângă Biserica Sf. Dumitru, l-au prins pe autor și predat polițiștilor.

Autorul a fost identificat în persoana lui Alexandru Nicolae Cuciureanu, în vârstă de 19 ani, din Solca. La vremea tâlhăriei din noiembrie 2019, tânărul era eliberat de aproximativ trei luni din penitenciar.

După această tâlhărie din noiembrie, Cuciureanu a fost arestat preventiv, fiind trimis în judecată pentru tâlhărie de după gratii.

În aprilie 2020, Judecătoria Suceava a decis ca tânărul să fie condamnat la 2 ani de închisoare pentru tâlhărie. Judecătorii au considerat că tânărul merită clemență, astfel că pedeapsa a fost suspendată pe durata unui termen de încercare de 3 ani. Judecătorii au încetat de drept și arestul preventiv, astfel că tânărul s-a întors în libertate.

A mai rezistat în libertate două luni, interval în care a comis furturi

Cu două condamnări deja în spate, pentru fapte grave, viol și tâlhărie, tânărul din centrul de plasament de la Solca a recidivat imediat.

El a mai rezistat în libertate în jur de două luni de zile, interval în care a comis mai multe furturi, împreună cu un minor în vârstă de 17 ani, tot din mediul centrelor de plasament.

Printre altele, cei doi au spart o casă din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, zona Orizont, de unde au plecat cu aproximativ 6.000 de lei și un ceas de firmă.

Judecătorii nu au avut cum să îi mai ofere clemență, astfel că i-au prelungit arestul preventiv lui Alexandru Nicolae Cuciureanu de mai multe ori, din luna iunie 2020 până în prezent. Între timp, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava l-a trimis în judecată pe tânăr pentru furt calificat.

Judecat în patru dosare de furt aflate pe rol

În momentul de față, pe rolul Judecătoriei Suceava sunt patru dosare de furt în care tânărul este inculpat, fapte din acest an sau din 2019. Având în vedere trecutul său infracțional și faptul că are termen de încercare după condamnarea pentru tâlhărie, termen pe care l-a încălcat prin noile fapte, Cuciureanu are toate șansele să încaseze o pedeapsă severă. Foarte probabil, condamnarea cu suspendare va fi revocată, iar pentru furturi va încasa noi pedepse, care se vor cumula.

În august, Judecătoria Suceava i-a prelungit arestul preventiv cu încă 30 de zile lui Alexandru Nicolae Cuciureanu, constatând că aceasta este legală și temeinică, având în vedere situația sa juridică.

O poveste tristă, despre un tânăr cu un destin în mare parte compromis, cu atât mai tristă având în vedere că a avut șansa de a o lua pe altă cale în viață.