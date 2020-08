Șocant!

Pastorul de la Valea Bourei - Dolhești, arestat și trimis în judecată sub acuzații înfiorătoare, legate de exploatarea propriilor copii, inclusiv exploatare sexuală și viol, era văzut în comunitate ca un om dur, chiar agresiv de unii vecini, pe de altă parte însă și muncitor, cu accente excesive în ceea ce privește munca în familie, însă nimeni nu se aștepta la fapte legate de agresiune sexuală. Așa poate fi sintetizată părerea celor din Valea Bourei. Oamenii au ezitat în general să vorbească cu reporterii care au mers ieri la fața locului, mulți invocând frica de Constantin Pandelea.

În familie au fost crescuți în total opt copii, iar tatăl încerca să supraviețuiască din legumicultură și, în general, din agricultură. În mod cert, comportamentul acestuia era unul totalitar în familie, iar faptul că își punea la munci grele copiii este confirmat unanim. Copiii acceptau în parte că trebuiau să muncească, însă uneori se ajungea la extrem. Pedepsele aplicate copiilor erau crunte, adesea fiind înfometaţi, rezultă din ancheta polițiștilor și a procurorilor de la Fălticeni.

„Un om care poza la locul lui”, „era el și restul lumii”

Costică Crăciun, administrator public în cadrul Primăriei Dolhești, a declarat:”Era un om care poza la locul lui, colabora cu primăria la diferite activități. Copiii nu s-au plâns niciodată, aici este o problemă... cât de tare să te temi să nu vii să spui la cineva prin ce treci? Cred că a fost un model de sechestrare, era el și restul lumii, toți tăceau și el îi exploata, cel puțin așa spun procurorii.”

Nu și-a oprit copiii de la școală

Am găsit la Valea Bourei și un localnic care era prieten cu pastorul.

Florin Livadaru ne-a declarat: ”Îl cunosc bine pe Costel, am fost colegi de școală, am rămas șocat când am auzit ce s-ar fi întâmplat. Fata lui cea mare a fost colegă cu băiatul meu, o fată care învăța bine, a făcut liceu, facultate la Iași... Îi cunosc pe toți copiii, el părea că își iubea copiii. Umblau prin localitate cu o mașină, vindeau pepeni, castraveți...”

Întrebat cum vede lucrurile acum, bărbatul a spus că a rămas uimit, că nu îi vine să creadă și a tras concluzia că ”nu știi ce față ascunde omul”.

”Se comporta urât cu copiii, îi alerga încontinuu, îi punea la treabă forțat, era mai rău ca la închisoare...”

Cei care locuiesc aproape de casa bărbatului, transformată de acesta în casă de rugăciune, erau în majoritate în relații tensionate cu el. Oamenii se tem în general să vorbească și spun că vecinul îi amenința și se comporta urât cu copiii, mai ales cu băieții, care au muncit din greu de mici.

”Nouă ne e frică de el, vă spun sincer, el deja a spus că dacă scapă, el se ocupă de ulița asta, are treabă cu vecinii, așa e felul lui. Ce pot să vă spun este că se comporta urât cu copiii, îi alerga încontinuu, îi punea la treabă forțat, era mai rău ca la închisoare... de viol sau agresiune sexuală față de fete nu am auzit nimic, nu am bănuit nimic”, a povestit un vecin.

Procurorii vorbesc de o perioadă de 6 ani de abuzuri

Constantin Pandelea, din satul Valea Bourei, comuna Dolhești, a fost arestat preventiv la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni din a doua jumătate a lunii iulie, iar acum a fost trimis în judecată, tot în stare de arest preventiv.

”În sarcina acestuia s-a reținut faptul că în perioada 2014 – iulie 2020 a exercitat în mod repetat acte de violenţă fizică şi verbală asupra a cinci dintre copiii săi minori, patru de sex feminin şi unul de sex masculin, cărora le aplica lovituri cu corpuri contondente, îi supunea la pedepse şi activităţi grele de gospodărie - uneori şi pe timp de noapte şi ploaie, le aplica corecţii prin privare de hrană, punându-le astfel în primejdie gravă dezvoltarea fizică. De asemenea, în aceeaşi perioadă, în contextul stării de teroare pe care a creat-o în familie, prin constrângere fizică constând în acţiuni de lovire şi ameninţări cu acte de violenţă, a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu una din fiicele sale minore, precum şi acte de natură sexuală cu aceasta şi cu celelalte trei fiice”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Bărbatul va fi judecat pentru comiterea infracțiunilor de viol în formă continuată, patru infracțiuni de agresiune sexuală în formă continuată și cinci infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului.

Una dintre fetele mai mari ar fi răbufnit recent și a povestit totul, mai ales după ce a văzut că sunt agresate sexual și surorile mai mici.

Ieri, copiii bărbatului care se aflau acasă nu au dorit să vorbească cu reporterii și au fost destul de agresivi verbal, refuzând orice dialog.

Soția și copii au revenit acasă, după arestarea bărbatului

Înainte ca bărbatul să fie arestat, mama și cei cinci copii minori au fost duși de cei de la Direcția de Protecție a Copilului Suceava într-un centru de adăpostire a victimelor violenței domestice. După două săptămâni de consiliere psihologică, având în vedere că și tatăl a ajuns în arest, mama a decis să revină acasă, cu copiii. Familia a rămas sub supravegherea Primăriei Dolhești și a Direcției de Protecție a Copilului Suceava.

Soția bărbatului a depus la un moment dat o reclamație față de soț, solicitând emiterea unui ordin de protecție, însă acțiunea în instanță nu a mai fost continuată.

Bărbatul se revendica penticostal, însă comunitatea neagă apartenența

Biserica Penticostală ”Poarta cerului” - scrie mare pe casa familiei Pandelea din satul Valea Bourei, comuna Dolhești.

Totuși, reprezentanții cultului neagă că bărbatul are vreo legătură cu ei.

”Termenul neoprotestant este folosit cu precădere pentru desemnarea cultului Creștin după Evanghelie, Baptist și Penticostal. Cel despre care se spune că este pastor neoprotestant nu face parte din aceste denominații creștine”, se arată într-un material postat de suceavaevanghelica.wordpress.com.