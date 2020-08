Delgaz Grid solicită sucevenilor să nu planteze copaci sub liniile electrice

Prevenție

Compania de distribuţie de electricitate și gaze naturale a Grupului E.ON România, Delgaz Grid, solicită sucevenilor să nu planteze copaci sub liniile electrice sau în imediata apropiere a acestora.

Prezenţa vegetaţiei reprezintă una dintre cauzele avariilor (mai ales în condiţii meteo deosebite) și constituie un potenţial factor de risc în ceea ce priveşte producerea de accidente foarte grave şi/sau incendii, și, totodată, creează dificultăți la intervenția din teren a personalului Delgaz Grid.

O mare parte a avariilor înregistrate în ultimele luni în contextul furtunilor puternice din zona Moldovei a fost cauzată de căderea copacilor peste rețelele electrice aeriene, ceea ce a provocat ruperi de stâlpi, conductoare și distrugerea de echipamente.

Reglementările în vigoare precizează în mod expres interdicția de plantare și dezvoltarea a vegetației pe culoarele de protecție și siguranță ale capacităților energetice.

„Pentru realizarea acestor operațiuni este foarte importantă și necesară colaborarea cu autoritățile locale, care, conform legii, au și responsabilități în această privință, dar contăm și pe sprijinul cetățenilor, pentru a permite accesul pentru executarea lucrărilor”, susțin reprezentanții Delgaz Grid.

Ei au explicat că în zonele în care culoarele rețelelor au fost curățate și interdicțiile de plantare au fost însușite „constatăm o scădere vizibilă a numărului de incidente, de aceea considerăm că este în interesul și beneficiul tuturor ca normele să fie respectate. Suntem preocupați de asigurarea continuității serviciului de distribuție și funcționarea rețelelor de electricitate în condiții de siguranță pentru oameni și bunurile lor, dar, în același timp, suntem atenți și la aspecte legate de o dezvoltare durabilă a afacerii și protecția mediului”.

Implicarea voluntarilor în proiectul de împădurire

În ultimii ani, în parteneriat cu diverse instituții (direcții silvice, unități de învățământ etc.), peste 300 de voluntari din companiile Grupului E.ON România au participat la acțiuni de împădurire în care au fost plantați peste 16.000 de copaci. Pentru perioada următoare, în condițiile în care contextul sanitar o va permite, voluntarii se vor implica în proiectul național de împădurire „O pădure cât o țară”.

Suplimentar, tot cu sprijinul voluntarilor E.ON, în unități de învățământ din întreaga țară se vor derula lecții de utilizare în siguranță a diverselor forme de energie, precum și despre schimbările climatice la care suntem martori.

Investiții

Reprezentanții Delgaz Grid spun că an de an alocă sume importante pentru creşterea siguranţei în alimentare şi asigurarea unui serviciu de distribuţie de calitate pentru clienţi. O categorie de instalații căreia i se acordă o atenție deosebită este cea a liniilor electrice aeriene de medie tensiune. Prin acestea este asigurată alimentarea cu energie a mai mult de jumătate dintre utilizatorii sistemului de distribuție deserviți de Delgaz Grid. În plus, rețelele aeriene sunt cele mai expuse spre a fi afectate de fenomenele meteo extreme, care, în contextul schimbărilor climatice, sunt din ce în ce mai dese și de intensitate din ce în ce mai mare.

„Pentru perioada 2020-2023 este planificată montarea a încă 470 de echipamente, în urma unui efort investițional de aproximativ 37 de milioane de lei”, au completat reprezentanții Delgaz Grid.