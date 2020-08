Prin pădurea de cuvinte

Motto. ”La ruși, există și o altă <tulpină> care ucide: Covid 7,62!” (D. Monacu). Ori, mai pe șleau, Kalașnicovid 7,62 (apud Mihai Răstoacă ot Itzkany).

Hoție (perenă!?). Să fie, oare, o ”permaneță” a românilor aceea că – în vremurile grele trăite de noi (război, foamete, epidemii etc.) - înflorește mereu, anistoric și peren, ca o buruiană, aș zice, acea tagmă a ”învârtiților de criză”, abili în a fura – cu acte în regulă, desigur! – din sărăcitul buget de stat!? Acest text-document ce urmează îmi justifică pesimismul: Mareşalul Ion Antonescu, disperat de faptul că se fură din spitale, din ajutoare, chiar şi din hrana cailor, a propus măsuri radicale: de la însemnarea hoţului cu fierul roşu până la reintroducerea pedepsei cu moartea. ”La centrele de colectare ale Ajutorului de Iarnă lucrurile s-au petrecut la fel. În toate locurile unde se colectează sunt găsiţi oameni şi femei care fură din obiectele donate. <Toţi fură. Ţară de tâlhari>, spunea Antonescu, supărat, celor prezenţi la şedinţa Consiliului de Miniştri la 10 decembrie 1941. Mareşalul se plângea că și atunci când polițiștii care trebuiau să asigure garda în spitale furau, au fost înlocuiţi cu premilitari, - teoretic cinstiți - furturile nu numai că au continuat, dar au și crescut. <De-abia îşi punea un medic paltonul în cuier că imediat venea cineva, băga mână în buzunar şi-i lua mănuşile. S-au furat ceasornice de prin sertare, unelte de lucru medical şi multe alte obiecte. Este ceva nemaipomenit. Nu ştiu ce să mai fac să îndrept ţara aceasta. De multe ori mă gândesc să introduc pedeapsa cu moartea pentru toate delictele. Este ceva groaznic. Tineretul să facă acestea fapte?... În ce hal de dezorganizare se găseşte Şcoala, Familia, Biserica noastră!? Trebuie făcută o educaţie serioasă în această privinţă. Este o ruşine să se comită furturi la centrele de colectare ale Ajutorului de Iarnă. Mă întreb eu: aceasta este o naţie care poate lupta pentru idealurile ei naţionale? Tâlhari! Şmecheri aici, şmecheri pe câmpul de luptă; dar şmecheria aceasta se repercutează asupra viitorului naţiei!, spunea mareşalul. (...) În Germania s-a întâmplat că s-a furat şi acolo la Ajutorul de Iarnă şi Führer-ul, personal, a dat ordinul ca făptaşul să fie imediat executat. Eu nu mă pot apăra de tâlhari. În Armată se fură din hrana soldatului, se fură din hrana calului, se fură echipamentul. Eu am cerut dlui Stoicescu să punem pe fruntea celui care a fost prins furând, de la un pui, de la un pui de găină, până la cel mai mare furt, să-i punem cu fierul roşu semnul <<hoţ>>. Să vedem câţi vor vrea să poarte, o viaţă întreagă, pe frunte acest semn. Este o pedeapsă mai dreaptă decât pedeapsa cu moartea. Nu vreau să mai umplu puşcăriile, să răpesc timpul tribunalelor cu asemenea chestiuni. Dacă luăm această măsură drastică, nu mai e nevoie nici de puşcării, nici de tribunale pentru hoţi>”. P.S. Repet, subliniez: stenograma din care am extras ideea, esența, este cea a ședinței Consiliului de Miniștri din 10 decembrie 1941 și nu dintr-o ședință de Guvern din România anului 2020!

Bani.”Din ce motiv s-a dispus o asemenea măsură ilegală, neprofesională și abuzivă (termoscanarea - n.a.), față de toți cetățenii patriei? În romanele polițiste, întrebarea esențială este cui prodest/cui folosește? Răspunsul la îndemână este că folosește puterii medicale, reprezentată de Minte Oblică și Harap Alb. Dar mai poate fi urmat un îndemn, pe care l-am auzit de la o funcționară a primăriei, când voiam să aflu dispariția misterioasă a teilor tăiați abuziv de pe bulevardul central din orașul meu, Iași, iar aceasta mi-a spus: <Luați urma banilor!> Dacă fac asta, ajung la concluzia că puterea medicală trebuie, cu corifeii ei în frunte, controlată la conturi, așa cum ar trebui și în afacerea cu cele un milion și ceva de măști chinezești neconforme standardelor, dar puse în vânzare către populația naivă, care se credea protejată. În afacerea cu temperatura trebuie să se fi pus în vânzare sute de mii de scanere, poate peste un milion, iar un scaner este oricum mai scump decât o mască de protecție. Pe emag, cele mai ieftine costă în jur de 200 de lei, dar sunt și altele, mult mai scumpe! (...) Și o întrebare pentru aceia dintre noi care aplaudă frenetic termometrizarea generală, care se aruncă entuziaști cu frunțile în termoscanare: dacă stăpânii epidemiei, Minte Oblică și Harap Alb, ar decreta – cum ați văzut, ei se nu se feresc să decreteze orice, deloc atenți la încălcarea Constituției și legilor, la lucrurile stabilite cu adevărat științific, nu părerist, la bunul-simț etc.-, deci dacă acești giganți ai puterii medicale, care s-a substituit celei politice, ar decreta că puterea de răspândire a virusului ar fi dependentă de dimensiunile penisurilor bărbaților și de circumferința vaginelor doamnelor, în acest caz, ar accepta cu același entuziasm să fie supuși măsurărilor, în public, de tot felul de portari, paznici, funcționari perverși etc.? Nu? De ce? Pentru că ar fi ceva intim? Păi, temperatura propriului corp este ceva la fel de intim!” (Liviu Antonesei)

Întrebare.De când cu ordonanțele de urgență, mă tot întreb: oare unde-o fi dispărut insistenta reclamă: ”Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi!”

Mirare.Izolare în trei, la domiciliu. Copilul: - Tată, tu de ce te-ai căsătorit cu mama? Bărbatul își ridică ochii din ziar și se întoarce spre soție: - Vezi, până și copilul se miră!

Filosofare(din carantină). Stau pe balcon și mă uit la păsările cerului. Și mă întreb: dacă aș putea și eu să fiu liber... să zbor, oare în capul cui m-aș răhăți întâi!?

Upsss!Toate femeile visează la un iubit frumușel, finuț, discret și atent. Din păcate, tot mai mulți bărbați frumușei, finuți, discreți și atenți au deja câte un iubit (frumușel, finuț, discret și atent).

Tutun.S-a consemnat oficial: Nicorette e cel mai bun remediu împotriva dependenței de nicotină: îți pui câte un plasture pe fiecare ochi... și n-o să mai poți să-ți găsești țigările.

Amnezie. Una dintre consolările pierderilor de memorie la bătrânețe e că uiți și o bună parte dintre lucrurile pe care – din capul locului – chiar nu voiai să ți le mai amintești.

Nenorociri.”După fiecare mare nenorocire, ni se spune: <Acum va începe vindecarea, salvarea.> Nu. Este doar pauza de respirație dinaintea următoarei nenorociri.” (George Carlin)

Verdict.”Întreaga lume ți se va părea prost făcută, dacă ai ghinionul să fii, să devii bătrân și sărac. Ceea ce o să se întâmple cu cel puțin jumătate dintre voi, indiferent dacă asta vă place sau nu.” (David Lynch)