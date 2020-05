Sentință judecători

Un tânăr din comuna Gălănești a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare, dar cu suspendare, cu un termen de încercare de 3 ani, pentru infracțiunea de părăsirea locului accidentului, după ce a acroșat cu mașina pe care o conducea un pieton și a plecat mai departe. Judecătorii au mai stabilit și ca tânărul să aibă interdicție de a mai conduce autovehicule pe o perioadă de 3 ani de zile, de la rămânerea definitivă a deciziei, adică de vineri, 22 mai.

Tânărul are impuse obligații și restricții de la care nu are voie să se abată în cei 3 ani de zile în care are termen de încercare. Printre altele, are de prestat 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Într-o noapte din noiembrie 2016, în jurul orei 03.45, poliţia a fost sesizată că în comuna Todireşti a avut loc un accident rutier, iar conducătorul auto implicat a părăsit locul faptei. În timp ce se deplasa pe marginea drumului, un tânăr de 20 de ani, din comună, a fost acroşat de un autoturism care se deplasa din sens opus, după impact şoferul plecând cu maşina de la locul comiterii accidentului.

Pietonul rănit a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma cercetărilor întreprinse de poliţişti, în scurt timp a fost identificat autorul, care în momentul comiterii accidentului se afla la volanul unui autoturism înmatriculat în Marea Britanie. Autoturismul Audi A4 a fost localizat într-un garaj din Gălănești.

S-a stabilit că la volan s-a aflat Dănuţ Vasile Moloce, din Gălănești, atunci în vârstă de 25 de ani. Tânărul a fost reținut 24 de ore, după care a fost plasat sub control judiciar. El a fost pus sub acuzare pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției. Ulterior, tânărul accidentat nu a mai avut pretenții de la inculpat, astfel că inculpatul a fost judecat doar pentru prăsirea locului accidentului.

Pedeapsa a fost stabilită de Judecătoria Suceava și confirmată, vinerea trecută, de Curtea de Apel Suceava