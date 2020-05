Jertfă pentru arhiereul lor

Sicriul cu rămășițele Părintelui Arhiepiscop Pimen a fost purtat la ceremonia de înmormântare pe umerii a șase preoți din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu doi angajați ai firmei de servicii funerare care a organizat transportul. Acest lucru a ieșit la iveală după ce mai multe persoane și-au arătat nemulțumirea pe unele rețele de socializare, din pricina faptului că sicriul înaltului ierarh nu a fost purtat pe umerii unor preoți, așa cum spune un vechi canon al Bisericii Ortodoxe. În replică, părintele Bogdan Cojoleancă, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din Suceava a publicat în cursul zilei de sâmbătă câteva fotografii, dezvăluind astfel identitatea celor care l-au purtat pe umerii lor pe ÎPS Pimen în ziua înmormântării. În imagini apar cei șase preoți din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, îmbrăcați în combinezoane, aceștia fiind ajutați de doi angajați ai firmei de servicii funerare.

Măsuri de organizare a înmormântării în condiții de pandemie

Astfel, în urma unor măsuri organizatorice venite din partea părintelui consilier economic al Arhiepiscopiei, Viorel Ilișoi, preotul Constantin Bobu din Parohia Ipotești, împreună cu preotul Bogdan Cojoleancă, Directorul Seminarului Teologic ”Sfântul Mitropolit Dosoftei”, au fost desemnați să organizeze echipa de șase preoți, care conform canonului trebuiau să poarte pe umerii lor, pe ultimul drum, sicriul Înalpreasfințitului Părinte Pimen. Cei șase preoți care au lăsat reverendele în ziua înmormântării pentru a respecta regulile impuse și a îmbrăca costumele speciale de protecție sunt pr. Bogdan Cojoleancă de la Biserica Centrului de Plasament pentru copii „Gheorghe Sidorovici” din Gura Humorului și director al Seminarului Teologic, pr. Constantin Bobu de la Parohia Ipotești, pr. Nicolae Cârdei de la Parohia Arbore, pr. Adrian Isache de la Parohia Salcea, pr. Ștefan Mihalcea de la Parohia Sasca Nouă și pr. Mihai Cobziuc de la Parohia din Dărmănești, a cărui biserică a fost ultima dintre cele sfințite de-a lungul vieții de Înaltpreasfinția Sa Părintele Pimen.

Directorul Seminarului Teologic „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din Suceava, Pr. Bogdan Cojoleancă a mărturisit, conform celor de la ”Doxologia”:

„Am avut sufletele pline de bucurie pentru că am fost alături de ÎPS Părinte Pimen până la capătul drumului și parcă, deși povara aceasta a părut grea pentru unii din pricina căldurii adunate în interiorul acelor combinezoane destul de incomode, mărturisesc că simțeam o stare de mângâiere, aveam un sentiment de împlinire pentru că noi, preoții, am fost cei aleși să trăim acest moment istoric. Am simțit că purtăm pe umerii noștri, parcă toată Bucovina”. Părintele Constantin Bobu ne-a spus la rândul său:

”Toți cei șase preoți aleși am avut o relație deosebită cu Înalpreasfinția Sa Părintele Arhiepiscop Pimen, fiind foarte apropiați lui. Am simțit astfel o mare onoare de a-l conduce pe ultimul drum pe omul și înaltul ierarh care a iubit, prețuit și ajutat atât de mulți oameni.”

Prin gestul lor, cei șase preoți au adus o ultimă jertfă celui care le-a fost părinte și frate și le-a condus destinele în acești ani buni la cârma Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.