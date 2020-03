Alternativă

Zeci de boli sunt tratate cu succes prin acupunctură, o metodă terapeutică milenară, la MedClinic Suceava. Responsabila specializării Acupunctură la MedClinic este dr. Anne-Marie Costan, care ne-a spus că acupunctura este o ramură a medicinei tradiționale chineze, veche de peste 2.500 de ani, ce are la bază ideea că bolile reprezintă dezechilibre ale energiei ”KI” a organismului uman, rolul terapiei fiind acela de a readuce echilibrul natural al acesteia. „Acupunctura pornește de la premisa echilibrării organismului și de la premisa că boala apare ca un efect al unui dezechilibru energetic. De multe ori apare un dezechilibru în organism înainte de a fi apărut o boală diagnosticabilă de către medicina clasică. Tratarea acelui dezechilibru are mai multe consecințe: o senzație de bine percepută de pacient, o pace interioară, somn mai bun, mai multă energie etc.; dispariția sau ameliorarea unor disconforturi (mâini și picioare reci, somn agitat, anxietate, iritabilitate, depresie, senzație permanentă de frig sau căldură etc.); prevenția apariției bolilor; prelungirea vieții”, ne-a explicat dr. Anne-Marie Costan.

Previne apariția bolilor prin echilibrarea generală a organismului

Responsabila specializării Acupuncturăla MedCliniceste de părere că terapia pe care o practică este indicată pentru persoanele bolnave, dar și pentru persoanele sănătoase. „În boală, acupunctura ajută corpul să se vindece singur, iar în sănătate ea ajută corpul să se mențină sănătos. Diferența subtilă, dar foarte importantă, este că medicina clasică pune accentul pe tratarea bolii, pe când acupunctura pune accentul pe menținerea sănătății. În general, acupunctura reechilibrează energiile din organism și elimină surplusul de energie negativă, care poate degenera în anumite boli”, este explicația specialistului.

Pe suprafața corpului există 365 de puncte de acupunctură, de-a lungul a 12 traiecte energetice (meridiane). Prin înțeparea unora din aceste puncte atent alese de către medic se realizează ameliorarea simptomelor și vindecarea bolii.

Frica de ace nu ar trebui să-i îndepărteze pe pacienți de acupunctură, fiindcă acele folosite sunt atât de fine încât abia se simt.

O ședință de acupunctură durează aproximativ o oră și include, pe lângă aplicarea acelor, și o discuție cu terapeutul pentru echilibrarea la nivel psihologic.

„În activitatea pe care o desfășor, de aproximativ 17 ani, am tratat afecțiuni precum: dureri provocate de discopatia lombară și hernia de disc, periartrita scapulohumerală (inflamarea articulației umărului), nevralgii de trigemen și intercostale, pareze de nerv facial și sechele de după accidente vasculare cerebrale, sindroame anxioase depresive însoțite de insomnii, artroze, diabet insulino-independent, colon iritabil, tulburări ale circulației periferice, rinite și sinuzite, cazuri de infertilitate. Pentru o persoană de formație strict reală, după șase ani de facultate de medicină, acupunctura mi-a oferit surprize plăcute și satisfacții deosebite. Echilibrând organismul în totalitatea lui, această metodă de tratament ameliorează simptome cărora de multe ori pacienții nu le acordă atenție, existând altele mai deranjante”, ne-a povestit dr. Anne-Marie Costan, care a completat că cele mai spectaculoase cazuri în practica ei au fost cele cu dureri mari și impotență funcțională, cum sunt durerile de spate cauzate de hernia de disc sau cele de umăr care ajung până la stadiul de „umăr blocat”.

Aceste boli răspund foarte bine la tratament, pe parcursul celor 10 ședințe obținându-se chiar dispariția totală a durerii. De asemenea, nevralgiile de trigemen sau intercostale sunt extrem de neplăcute pentru pacient, împiedicându-l uneori să mănânce, să vorbească (nevralgia de trigemen) sau să respire (nevralgia intercostală). Sindroamele anxioase și depresive, insomniile au un răspuns terapeutic foarte bun, starea generală a bolnavului schimbându-se vizibil de la o ședință de terapie – acupunctură la alta. Dar poate cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm despre acupunctură, spune specialistul, este acela că previne apariția bolilor prin echilibrarea generală a organismului înainte ca acesta să apară.

Acupunctura, avantaje!

Acupunctura are câteva avantaje semnificative față de medicina convențională: în primul rând nu este o medicină invazivă; nu presupune proceduri intruzive, dureroase sau dăunătoare corpului; acupunctura nu are efecte secundare; funcționează prin a ajuta corpul să se vindece singur, motiv pentru care vindecarea se face de la interior spre exterior, într-un mod natural, permițând nu doar ameliorări, ci și vindecări complete în multe cazuri; acupunctura recunoaște și tratează afecțiuni și disconforturi nerecunoscute sau tratate superficial de medicina convențională; poate fi folosită cu succes ca instrument de prevenție a bolilor și menținere activă a unei stări de bine și calități a vieții crescute.

