Plan managerial

Odată cu depunerea candidaturii pentru un nou mandat la conducerea Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), rectorul instituţiei, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, şi-a publicat şi planul managerial pentru perioada 2020-2024. Documentul cuprinde principalele priorităţi şi obiective pe care acesta le are în vedere în următorii patru ani. De menţionat că Popa este singurul care şi-a depus candidatura pentru funcţia de rector.

Principalele obiective manageriale pentru 2020-2024 fac referire la consolidarea rezultatelor obţinute de Universitate în ultimii ani, atât pe plan naţional, cât şi internaţional; motivarea angajaţilor în concordanţă cu rezultatele obţinute; dezvoltarea şi adaptarea programelor de studii; intensificarea investiţiilor şi implicării USV în dezvoltarea regională.

Investiţii şi cadre didactice motivate

În programul său managerial, Popa arată că odată redresată, în 2016, situaţia financiară a universităţii, există şi premisa pentru susţinerea investiţiilor.

Astfel, suplimentarea locurilor de cazare pentru studenţi rămâne printre preocupările principale din următorul mandat, în condiţiile în care, anual, circa 1.000 de cereri de cazare rămân neonorate.

Conducerea USV are în vedere mansardarea Căminului 1, care ar aduce un plus de aproape 30 de locuri; reabilitarea căminului preluat de la Colegiul de Industrie Alimentară; construirea unui cămin în campusul de la Moara (824 de locuri); asigurarea utilităţilor în campusul de la Moara etc.

În ceea ce priveşte suplimentarea şi îmbunătăţirea spaţiilor pentru învăţare, planul managerial menţionează reabilitarea Corpului A, instalarea de centrale termice în campusul din strada Universităţii, extinderea şi reabilitarea Corpului J, construirea unei clădiri pentru viitoarea Facultate de Medicină, construirea în Campusul II a sediului de la Facultatea de Silvicultură etc.

Despre resursa umană a Universităţii, Popa menţionează că aceasta a trecut printr-o adevărată ”curbă de sacrificiu” în anii 2012-2015, când au fost momente dificile, însă în ultimii ani situaţia financiară a USV a fost redresată.

Pentru motivarea acesteia, actualul rector vizează salarizarea diferenţiată a cadrelor didactice în funcţie de realizările acestora; implicarea cadrelor în realizarea de noi programe de studiu; creşterea tarifelor pentru activităţile în regim de plată cu ora; menţinerea, atragerea şi stimularea personalului tânăr; acordarea de stimulente financiare pentru activităţile de cercetare etc.

Noi programe de studiu şi implicare în dezvoltarea regională

Un alt obiectiv al mandatului 2020-2024 vizează implicarea USV în dezvoltarea regională şi transformarea instituţiei într-o universitate antreprenorială.

Astfel, conducerea USV va avea în vedere sprijinirea companiilor care vor să investească pe plan local/regional, susţinerea transferului de brevete de invenţie în industrie, susţinerea iniţiativelor studenţeşti în ceea ce priveşte iniţierea unor start-up-uri, intensificarea activităţilor economice de la USV, dezvoltarea Clusterelor inovative regionale etc.

Cât priveşte dezvoltarea de noi programe şi facultăţi, mandatul următor vine cu planuri importante: înfiinţarea Facultăţii de Medicină; deschiderea programelor Media digitală, Tehnică dentară, Medicină generală, Informatică etc.; dezvoltarea unui program în limba chineză; susţinerea programelor de studii cu dublă diplomă.

USV va urmări în continuare şi corelarea programei cu piaţa muncii, motivarea studenţilor prin burse sau alte gratuităţi, promovarea celor mai merituoşi studenţi, sprijinirea asociaţiilor studenţeşti, susţinerea participării studenţilor la manifestări ştiinţifice din ţară sau străinătate etc.

La finalul planului managerial, Valentin Popa a mai arătat că „USV va continua eforturile pentru creşterea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare, a recunoaşterii naţionale şi internaţionale, procese corelate eforturilor de internaţionalizare. Vreau să acţionăm în direcţia creşterii investiţiilor eficiente care să stimuleze şi să facă posibilă dezvoltarea USV ca pol de cunoaştere, de educaţie şi de instruire (...)”.

Alegerile pentru funcţia de rector se desfăşoară pe 30 ianuarie.

Potrivit Metodologiei, „rectorul poate fi ales din primul tur de scrutin dacă este votat de <jumătate plus unul> din numărul persoanelor înscrise pe listele de vot”. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, se desfăşoară un al doilea scrutin.