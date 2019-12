Eveniment

„Suntem aici să dăruim speranță,/Așa cum facem, practic, an de an,/Cu-ncredere și cu exuberanță,/Iar zbaterea n-a fost, nicicând, în van...

Vă mulțumim frumos pentru prezență,/ Dincolo de măriri, succes și bani,/

Dorindu-vă o lungă existență/ Și Sărbători în pace...La mulți ani!”.

Cu aceste frumoase versuri, care îi aparțin poetului Constantin Moldovan, recitate de Tiberiu Avram, a început cea de-a opta ediție a Galei Monitorul „Top 10 Suceveni”, eveniment unic și aparte prin organizare, țel și desfășurare, care a avut loc vineri seara, la Prestige Ballroom, situat la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni.

Cea de-a opta ediție a fost marcată de trecerea la un alt nivel de organizare, după „cei șapte ani de acasă”, de schimbarea locației de desfășurare, precum și de cei peste 600 de participanți direcți – un adevărat record, înzecit de cei care au urmărit evenimentul de acasă, online sau la televizor, pe Bucovina TV.

Performanţa, altruismul, implicarea comunitară, păstrarea şi promovarea tradițiilor și a specificului naţional sunt elementele care definesc an de an Gala „Top 10 Suceveni”, un eveniment marca "Monitorul de Suceava", organizat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie şi Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

În faţa unei săli pline de oameni, prin intermediul reportajelor video realizate de echipa "Monitorul de Suceava", au fost prezentate 10 cazuri de oameni a căror implicare, pasiune și dăruire influenţează în bine viaţa celor din jur, fie direct, fie prin puterea exemplului.

Iar pentru că realizările lor merită apreciate, protagoniștii materialelor video vizionate în sală, pe ecrane uriașe, amplasate în toate direcțiile, au fost aplaudați la scenă deschisă, de profesionişti din toate domeniile, care și-au arătat astfel prețuirea pentru ceea ce fac.

Prezentarea evenimentului a fost realizată de Tiberiu Avram, redactorul-şef al cotidianului "Monitorul de Suceava", împreună cu spiritualul Constantin Moldovan, vestit poet dar și primar al comunei Mănăstirea Humorului. Momentul muzical din deschiderea Galei a fost susținut de maestrul Johanes Raimund Onesciuc, trupa Dimma'S a susținut trei superbe mini-concerte între seturile de filme de prezentare a premianților, iar actorul George Mihăiță și maestrul Nicolae Voiculeț au completat programul artistic al serii cu scenete umoristice, respectiv cu un concert la nai.

După filmul-retrospectivă al ediţiei de anul trecut, în faţa publicului au fost prezentaţi, rând pe rând, cei pe care echipa ziarului "Monitorul de Suceava" a ales să-i premieze în acest an.

Iar pentru că evenimentul „Top 10 Suceveni” are și o importantă componentă caritabilă, fondurile strânse prin generozitatea celor care au fost prezenți, au donat într-o formă sau alta, direct ori cumpărând obiecte de valoare și opere de artă expuse la intrare, ori pe cele scoase la licitații, vor fi folosite într-un scop nobil – realizarea unui centru comunitar pentru persoane defavorizate, de către „Licuricii fericiţi”, la Câmpulung Moldovenesc.

Salvatorii Lucian Drăgan și Constantin Lucuțar

Primul set de reportaje cu laureații ediției din acest a Galei „Top 10 Suceveni” i-a avut ca protagoniști pe Lucian Drăgan, omul pregătit să salveze vieți după ce a supraviețuit iadului avalanșei și Constantin Lucuțar, care pedalează neobosit pentru cauza copiilor născuți prematur.

Om al faptelor și mai puțin al cuvintelor, Lucian Drăgan a spus, simplu și concis:

„Vă mulțumesc că am fost ales pentru a fi aici în această seară. Mulțumesc tuturor celor care au participat la salvarea mea și mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dvs în această seară!”.

Rapid și eficient a fost și ciclistul maratonist Constantin Lucuțar, care a parcurs 1.000 de kilometri pe bicicletă, în 48 de ore:

„Este o onoare pentru mine să fiu în "Top 10 Suceveni" și îmi dă o motivație mai puternică de a pedala mai departe pentru acești copii care au nevoie de noi toți. 1.000 de km sunt doar niște cifre, important este să se strângă cât mai multe donații, pentru acei copii și lupta lor pentru viață”.

Rezultate obținute prin munca de echipă

Cel de-al treilea premiu a fost acordat unei echipe, nu unui singur om - Triplii campioni naţionali la rugby de la Gura Humorului.

Antrenorul Andrei Varvaroi, prezent în fața publicului alături de o parte dintre componenții CSS Gura Humorului, a subliniat importanța tuturor, atât a celor din teren, cât și din tribune, în reușita lor:

„Suntem foarte onorați să fim nominalizați în cadrul acestei gale și să fim în fața atâtor oameni importanți. Munca lor este cea mai importantă, copilașii aceștia au înțeles că fără muncă nu poți să răzbați în viață. În spatele rezultatelor se află și suportul oamenilor din Gura Humorului și nu numai, al Colegiului "Alexandru cel Bun", al Primăriei Gura Humorului, al Fundației Te Aud România, care a reușit să aducă două firme importante, DHL și BCR, care ne sprijină...în spatele rezultatelor este munca mai multor oameni”.

Un zâmbet de la Dumnezeu

Cel mai emoționant reportaj prezentat la Gală a fost cel în care a strălucit, alături de „Licuricii fericiți”, Nicoleta Bogoş, dăscăliţa care a creat asociaţia donatorilor de zâmbete, de lumină şi de visuri împlinite.

Vizibil emoționată, fragila femeie care a dovedit o putere nebănuită de a ajuta pe cei din jur, a avut un discurs impresionant:

„Nu am cuvinte să vă spun cât de fericită sunt și de recunoscătoare atât dvs, celor din sală, cât și miilor de oameni lumină care m-au făcut pe mine să strălucesc.

Le mulțumesc părinților mei pentru că m-au crescut așa cum sunt acum, membrilor familiei, care știu că nu-i iubesc mai puțin, deși cel mai mult timp mi-l petrec cu oamenii care au nevoie de noi.

O parte din frumusețea și splendoarea acestei seri o dedic primului meu licurici, fetița mea Bianca, care astăzi împlinește 18 ani, care mi-a spus: Mami, n-am crezut niciodată că poți să-mi oferi un dar atât de frumos!

Prezența dvs aici și căldura pe care o simt înseamnă un zâmbet de la Dumnezeu!".

Emoțiile sale au devenit mai evidente când redactorul-șef, Tiberiu Avram, a anunțat că toate fondurile care se strâng în cadrul Galei vor fi utilizate pentru amenajarea centrului comunitar pentru care se zbat „Licuricii fericiți”.

Surprinsă, cu lacrimi abia reținute în colțul ochilor, Nicoleta Bogoş a povestit:

„Într-una dintre campanii, unul din copii mă căuta pe spate, pe mine și pe ceilalți licurici și ne-a întrebat unde ne sunt aripile, pentru că el știe că licuricii zboară și luminează, indiferent de cât de nepătruns ar fi întunericul. Cu atâția mii de licurici în jurul nostru, este imposibil să nu facem lumină.

Este o sală în care nu încap emoțiile mele. M-ați copleșit și dacă îmi veți îngădui, voi plânge mult, pentru că doar așa știu să licuresc în această seară – sunt mult prea multe emoții. Vă mulțumesc din suflet!”.

Vieți dedicate creației și credinței

Cel de-al treilea set de reportaje video din cadrul Galei i-a vizat pe Alina Andruhovici şi Filon Lucău, oameni care şi-au împletit destinele cu arta şi creaţia, în căutarea frumuseţii formei şi a culorii şi a adevărului istoriei rememorate.

Cei doi, care au încă multe de oferit, în ciuda vârstei înaintate, au spus:

„Este o atmosferă fantastică, magia acestei seri deosebite ne-a adus lacrimi în ochi și flori în inimă, dar a generat și putere pentru anii ce urmează. Emoția împuținează cuvintele, dar mărește trăirea interioară. Acum prindem speranța că se va crea un muzeu al picturii pe sticlă, care va reda obiceiuri și tradiții bucovinene. Dar pentru asta mai avem nevoie și de ajutor”.

La cei 90 de ani împliniți, despre ÎPS Pimen se poate spune că a lucrat o viaţă în slujba lui Dumnezeu şi a Bucovinei.

„Mulțumiri pentru invitație, pentru dar și felicitări pentru dvs și colegii care ați organizat acest eveniment în care se mărturisește dragostea de muncă, de frumos. Frumosul cu toate fațetele sale, care zidește sufletul omului.

Este un lucru firesc pentru dulcea Bucovină, unde m-am pripășit și eu și m-ați primit. Sunt omul cel mai fericit! Realizările de care menționați sunt datorită oamenilor. Când am început să construiesc cămine pentru copii sau bătrâni și ceream un ajutor, mână de lucru, 10-15 oameni, veneau în număr dublu...”, a spus ÎPS Pimen, care a rememorat o parte din momentele cheie ale activității sale.

Ștefan Mandachi și fenomenul național „#Șîeu”

Inițiatorul protestului faţă de lipsa de implicare a autorităţilor centrale în construcţia de autostrăzi, Ștefan Mandachi, care a construit primul metru de autostradă din Moldova și a declanșat fenomenul național „#Șîeu”, care a adus Suceava în atenția întregii țări, a dedicat premiul obținut la Gala Monitorul „Top 10 Suceveni” tuturor „sucevenilor, românilor, care și-au găsit un spațiu de câțiva cm pătrați să-și lipească pe mașină acest simbol #Șîeu, născut la noi în Bucovina, pe care l-am găsit de la Tulcea la Oradea, de la Constanța până la Tg. Jiu, de la București până la Craiova, în toată țara”.

Creatorul de buciume de la poalele Rarăului, păstrător al tradițiilor naționale

Cel de-al optulea laureat al celei de-a opta ediții „Top 10 Suceveni”, Stelu Erhan, creatorul de buciume, care s-a apucat să le făurească şi să încurajeze utilizarea lor, atunci când această tradiţie era aproape gata de dispariţie, a avut o intrare spectaculoasă. Chemat să ridice premiul, acesta a apărut, alături de alți doi buciumași, făcând să răsune sala de cântecul straniu și impresionant al buciumelor, fiind răsplătiți cu multe aplauze și priviri admirative.

„Vă mulțumim că ne-ați acceptat în mijlocul dvs, noi fiind oameni simpli, țărani. Suntem foarte mândri că am venit în fața dvs cu costumul popular – odăjdiile poporului nostru. Venim ca reprezentanți ai poporului român. În acest ținut binecuvântat de Dumnezeu vedem oameni frumoși ca dvs. și suntem mândri să fim alături. Buciumul ne întoarce la origini, prin străpungerea timpului – asta am vrut să vă amintim, prin ținuta noastră și cântecul de bucium”, a spus Stelu Erhan, care a ținut un discurs erudit despre importanța și măreția țăranului român.

Dumbrăveniul cultural

Puternica activitate culturală desfășurată la Dumbrăveni în ultimii 14 ani a dus la acordarea premiului reprezentantului comunității din comuna suceveană, primarului Ioan Pavăl:

„Am o mare onoare să fiu unul dintre cei premiați, dar reușita este una colectivă. Mulțumesc colegilor din primărie pentru aceste premii pe care le merită, iar dacă reușim de la an la an să facem lucruri frumoase, le facem pentru noi și copiii noștri.

Mulțumesc maestrului Nicolae Voiculeț și actorului George Mihăiță, care m-au însoțit aici, este o mare onoare pentru mine să fiu însoțit de cei doi mari titani, ca și faptul că oameni din Academia Română spun lucruri frumoase despre Dumbrăveni.

Dacă facem lucruri frumoase pentru oameni și ei sunt mulțumiți, înseamnă că nu degeaba am trăit pe pământ”.

Filantropul Vasile Bolohan

Ultimul premiat al serii a fost Vasile Bolohan, un sucevean stabilit de nu mai puţin de 12 ani în Anglia, care este organizatorul a zeci de campanii umanitare la Suceava, destinate în principal copiilor orfani ori provenind din familii sărace sau dezorganizate. De fiecare dată, o parte din bani sunt de la el, din ce câștigă muncind pe șantier.

„La școală n-am avut nici mențiune, dar la <Școala Vieții> am primit nota 10. Vă mulțumesc! Ar trebui să mulțumesc la foarte multă lume. Mulțumesc întregii echipe "Monitorul de Suceava" că mi-a popularizat prin ziar acțiunile care s-au făcut și de asta s-au adunat bani de la foarte multă lume, din toată Europa până în America.

Dacă toți am pune deoparte câte 20 de euro pe an pentru copiii aștia, am putea să-i ducem în excursii la munte, la mare, să se bucure la fel ca și copiii noștri”, a spus, vizibil emoționat, Vasile Bolohan, care, greu încercat de viață, a știut să își depășească condiția și să realizeze ce părea doar un vis, iar acum pledează în continuare pentru o cauză nobilă, să împartă bucuria și cu alții.

La finalul serii, toţi cei prezenţi în sală au fost invitaţi să desemneze prin vot cui să-i fie acordat Premiul Publicului. Cel mai mare număr de voturi a fost obţinut de Nicoleta Bogoș și „Licuricii fericiți”, cărora li s-a promis un sprijin de nădejde și din partea Patronatului Femeilor de Afaceri și al Patronatul IMM.

Conform tradiției, Gala „Top 10 Suceveni” s-a încheiat pe ritmurile muzicii, trupa Dimma'S dând tonul și cântând alături de sute de oameni „O ce veste minunată!”.