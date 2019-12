Prin pădurea de cuvinte

Țâțe. Dacă un bărbat după prima întâlnire îşi aminteşte culoarea ochilor tăi, înseamnă că ai ţâţe mici. Miracol. "E atât de miraculos că pot să exist, că pot să strâng în braţe o femeie, că pot să beau un pahar cu vin, că pot să plâng sau pot să râd. Miracolul de a fi este atât de mare încât orice mi se întâmplă mie sau orice se întâmplă cu mine mi se pare că aşa trebuie să fie. Nu mi-a trecut niciodată prin cap vreo nemulţumire. Ar fi trebuit să mă uit la mine şi să spun că ar fi trebuit să fiu altfel de om, sau altul. Dar eu locuindu-mă pe mine însumi mi se pare că acesta este miracolul şi singurul lucru mai trist este că uneori vreau să fiu şi a doua zi aidoma. Şi marele noroc este că niciodată a doua zi nu sunt aidoma”. (Nichita Stănescu). Branding. Şobolanul se întâlneşte cu un hamster şi îi spune indignat: – Şmechere, cum se face că, deşi amândoi suntem rozătoare, pe mine oamenii mă aleargă, mă prind în curse, mă otrăvesc, iar pe tine te mângâie toţi copiii, te răsfaţă şi te îndoapă cu delicatese? Hamsterul se uită la el cu superioritate şi îi spune: – N-ai înţeles nimic. Totul se reduce la branding. Eva. Eva stătea pe malul apei şi se plictisea. La un moment, aude vocea Domnului din cer: – Eva, văd că te plictiseşti. Am să-ţi fac un companion. – Eşti prea bun, Doamne! – Se va numi Adam şi va fi bărbat. Va fi încrezut, înfumurat şi va avea impresia că el realizează totul în viaţă. Va dori să conducă totul în viaţă, dar, în realitate, va asculta de tine şi va face totul pentru a-ţi fi pe plac. Se va crede mai deştept, dar nu va fi aşa. Îl vei lăsa să aleagă cele mai bune posturi, căci va munci numai pentru tine şi copiii tăi. Dar, mai presus de toate, trebuie să-l lăsăm să creadă că el a fost primul în Rai. – Îmi convine, Doamne! Şi va fi aşa cum doreşti, va crede că el a fost primul în Rai. – Dar asta rămâne aşa, ca-ntre noi, femeile!, completă Dumnezeu. Costinești. Numele staţiunii Costineşti vine de la politicianul Emil Costinescu, fost ministru de Finanţe la sfârşitul secolului XIX şi unul dintre fondatorii Băncii Naţionale a României. Costinescu a fost de trei ori ministru de Finanţe şi, o vreme, primar al Bucureştiului. Cu ajutorul coloniştilor germani, în 1896 Emil Costinescu a înfiinţat staţiunea care îi poartă numele şi astăzi, Costineşti. Sfinx. Sfinxul din Munţii Bucegi are aceeaşi înălţime ca Sfinxul din Egipt. Acesta este şi motivul pentru care unii cercetători cred ca ar fi fost realizat de către oameni şi nu de forţele naturii şi că, de fapt, reprezintă o zeitate. Ziar. Cel mai scump ziar din lume este un ziar românesc. Zimbrulu și Vulturulu, gazetă bisăptămânală politică și literară și primul ziar de orientare unionistă, a apărut pe 3 iulie 1850, la Iași. Un exemplar din 1858, expediat către un destinatar din Galați, a fost achiziționat în anul 2007 de către colecționarul londonez Joseph Hackmey pentru suma de 1.115.000 USD (830.000 euro). Valoarea ridicată a exemplarului este dată și de faptul că acesta are aplicate pe prima pagina opt timbre din cea de a doua emisiune Cap de bour (unele dintre cele mai valoroase timbre din lume). Londra. În anul 1595, la Londra, funcționa un edict care glăsuia că nu-ți poți bate nevasta după ora 21! Ca bărbat contemporan – nu am zis și, musai... modern – am două esențiale dileme la această lege: 1. Cred că ordonanța fusese dată, pur și simplu, pentru ca țipetele femeii bătute să nu deranjeze vecinii (Londra fiind, atunci, un soi de sat mai mare, cu casă lângă casă, de lemn – să nu uităm marile incendii medievale, care au pustiit de câteva ori Londra!). Adică, o poți bate toată ziua...dar...va să zică...doar până la ora amintită!? 2. Glumind: decretul ăsta era (de fapt misogin, precum epoca respectivă: nu-ți interzicea s-o bați, ci te îndruma s-o faci cu orar limitat: până la ora 9 seara), oare, întru apărarea femeii...ori, de fapt, a bărbatului!? Să nu-l mai ”melițeze” muierea când vine și el, bietul... de la berărie, cu chimirul mai golit!?. Meteo. În «Cronica Oraşului Braşov» o dereglare climatică ne atrage atenţia la anul 1420. Iată ce citim : „A fost o iarnă aşa de caldă că în aprilie măceşii au înflorit şi s-au vândut fragi şi cireşe. În mai se găseau boabe de struguri pline, care însă la 8 iunie au fost stricate de brumă.”. Călugăr (și domnitor). ”Într-o vreme îndepărtată, cam tulbure în Muntenia, cu schimbări de domni şi de domnii, adeseori sângeroase, se ridică pe tronul Ţării Româneşti Vlad, zis Călugărul, pentru pioşenia sa faţă de Biserică şi pentru prea puţina sa aplecare întru cele politiceşti. Caracterul său era total opus celui al fratelui său vitreg, Vlad Ţepeş, dar a reuşit să conducă ţara în două rânduri: o dată în 1481, apoi între 1482-1495. A fost o domnie scurtă, dar însemnată, căci acest Vlad a făcut numeroase danii bisericilor şi mănăstirilor din ţară şi la Athos, iar a sa ctitorie unde-şi doarme somnul de veci, Mănăstirea Glavacioc de la Argeş, atrage pelerini prin frumuseţea sa, dar şi prin prisma faptului că acel monah Pahomie s-a făcut domn cu numele de Vlad Călugărul.” (Adrian Popovici). P.S. Fiul lui Vlad Călugărul, prințul Vlăduț, a fost decapitat de turci, la doar 16 ani, în curtea Mănăstirii Mihai Vodă. Misandrie?: "Printre-atâtea legi nescrise, meditând, femeia zise: îmi plac caii și ...aricii...dar și câinii și pisicii....însă, dintre Dobitoace, ...cel mai mult...bărbatu - mi place...!"