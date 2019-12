Din secretele qigong-ului medical (I)

PRO SĂNĂTATE

Vă prezentăm în acest articol un exerciţiu de bază ce aparţine practicii medicale antice, denumită Nei Jin Qigong ce datează din secolul al V-lea. Este ideal pentru toţi cei care doresc să înveţe să-şi vindece bolile prin activarea şi deblocarea celor 12 meridiane energetice menţionate în articolele trecute. Principalele beneficii ale acestui exerciţiu sunt: colectarea de energie în corp, activarea simultană a tuturor meridianelor energetice ale corpului, deblocarea lor şi concentrarea energiei în palme.

Pornim din postura în picioare cu tălpile poziţionate la o lăţime de umeri, braţele atârnând pe lângă corp. Ridicăm braţele încet spre în faţă cu palmele orientate una spre cealaltă până când ajung aproximativ la nivelul taliei. Când palmele sunt orientate una spre alta şi paralele, ele sunt capabile să realizeze un schimb reciproc de energie. După ce palmele au comunicat în acest fel timp de câteva secunde, le întoarcem spre pământ şi ridicăm braţele spre exterior inspirând. Întindem braţele complet în părţile laterale ale corpului. Răsucim braţele cu palmele şi degetele spre în spate, spre zona rinichilor, expirând lent sub forma unui şuierat. Degetele sunt capabile să emită energie şi astfel rinichii vor beneficia de un transfer energetic. Acest şuierat va amplifica capacitatea de emitere a energiei. Înainte ca degetele să atingă zona rinichilor, rotim braţele spre înainte, pe lângă talie, cu palmele în sus. Când braţele sunt întinse mai mult de jumătate spre înainte, răsucim palmele în jos. În acelaşi timp, flexăm uşor genunchii până ajung pe aceeaşi linie cu vârfurile degetelor de la picioare, fără a le depăşi. Depărtăm uşor călcâiele, astfel încât degetele de la picioare să fie puţin întoarse spre înăuntru. Mişcarea aceasta ne permite să acumulăm energie şi să o deplasăm prin corp. Orientăm ambele palme uşor spre interior în aşa fel încât dacă ne imaginăm 2 linii care pleacă din centrul palmelor, ele să se unească undeva pe sol aproape de corp. În această poziţie este important ca umerii, zona cervicală, spatele şi picioarele să fie menţinute într-o stare de relaxare. Degetele, încheieturile mâinilor, braţele şi gambele ar trebui să fie şi ele destinse. Privirea este orientată spre în faţă. Respirăm uşor, natural, iar mintea trebuie să fie centrată pe cât posibil pe momentul prezent. Vă recomandăm şi concentrarea pe rostirea unei rugăciuni, cum ar fi Rugăciunea Inimii. Dacă muşchii vor începe să se încordeze, meridianele energetice vor tinde să se blocheze şi curgerea naturală a energiei va fi întreruptă. În concluzie, menţinerea unei stări generale de relaxare este esenţială. Recomandăm ca această poziţie să fie menţinută minim 5 minute. Pentru a încheia exerciţiul, strângem uşor degetele de la mâini fără însă să ajungem să le închidem sub formă de pumn. Inspirăm, îndoim şi ridicăm antebraţele în aşa fel încât pumnii semi-închişi să ajungă până la nivelul pieptului. În acelaşi timp, întindem genunchii. Când pumnii semi-închişi ajung la nivelul pieptului îi deschidem şi continuăm ascensiunea până când palmele ajung cu vârful degetelor la nivelul creştetului capului. În acest moment expirăm pe gură sub formă de şuierat şi coborâm mâinile din creştet spre ceafă, apoi revenim pe creştet şi le coborâm pe linia mediană din partea frontală a corpului. Când mâinile ajung la nivelul cel mai de jos în zona abdomenului le relaxăm şi le lăsăm să coboare firesc pe lângă corp.

Acest exerciţiu poate amplifica efectele oricărei alte tehnici de stimulare a meridianelor energetice şi a punctelor de acupunctură. De asemenea, prin practicarea lui zilnică ne putem îmbunătăţi starea de vitalitate şi sănătate a organismului. Mai multe informaţii cu privire la acest exerciţiu puteţi găsi pe www.mihaimoisoiu.ro, la secţiunea qigong medical, Nei Jin Qigong, unde este prezentat în format video. Această filmare a fost realizată în tabăra de qigong medical şi psihologie energetică din Grecia, insula Corfu, staţiuneaPaleokastritsa.

