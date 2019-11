Zilele Casei Corpului Didactic Suceava, 5-9 noiembrie

Sărbătoare

Casa Corpului Didactic (CCD) ”George Tofan” Suceava sărbătoreşte, în perioada 5-9 noiembrie, Zilele CCD Suceava, instituţia celebrându-l, totodată, şi pe patronul spiritual al instituţiei, de la a cărui naştere se împlinesc 139 de ani.

Programul manifestărilor include întâlniri, dezbateri, diseminarea unor proiecte, conferinţe şi lansări de carte.

Astăzi, sediul CCD va găzdui, de la ora 11.00, evenimentul aniversar ”Învăţământul în Bucovina - fascinaţia modelelor” care include prezentarea filmului „Memoria şcolii” şi a monografiei CCD Suceava (prof. Daniela Argatu), dar şi lansarea ediţiei îngrijite „Corespondenţa lui Gheorghe Tofan”, de Teodor Balan, apărută la Editura ”George Tofan” Suceava (prezintă prof. Traian Duminică).

Miercuri, joi şi vineri vor fi diseminate câteva proiecte demarate în judeţul Suceava: E-PROFI (proiect de formare continuă şi dezvoltare a competenţelor didactice), CRED (Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă pentru toţi), DEDICAT (proiect de formare continuă), PRO-EDUCAŢIE (Măsuri educaţionale integrate pentru stimularea accesului la educaţie al copiilor aparţinând unor grupuri vulnerabile).

Sâmbătă, 9 noiembrie, în intervalul 9.00-16.00, la Liceul Filadelfia se va desfăşura Conferinţa de Educaţie Timpurie, cu tema ”Tehnologie şi dezvoltarea inteligenţei matematice”, speakeri: trainer educaţie şi planificator calificat Anita Curtis (Making Maths Magi) şi consultant, antrenor, autor, speaker Helen Battelley (Maths Movers).

Parteneri: Acorns Nursery Bucureşti, First 7 - Centru pentru Educaţie Timpurie Bucureşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Liceul Filadelfia Suceava, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava.

Scurt istoric al instituţiei

Casa Corpului Didactic Suceava a fost înfiinţată la 15 ianuarie 1970, având sediul pe strada Nicolae Bălcescu, fosta Casă a Învăţătorului, fosta Casă Pruncu, un an jumătate mai târziu devenind instituţie bugetară cu autonomie proprie. În decursul anilor are mai multe sedii, în imobilul Liceului “Petru Rareş” Suceava; la Liceul Pedagogic; sediul Tipografiei etc.

În octombrie 1986, fără nici o explicaţie, printr-o notă telefonică, se desfiinţează toate casele corpului didactic din ţară, însă în ianuarie 1990, Casa Corpului Didactic Suceava îşi reia activitatea.

În 5 noiembrie 2005 se înfiinţează Editura ”George Tofan” Suceava, iar instituţia primeşte denumirea Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava. În februarie 2006 apare primul număr al revistei ”Şcoala Bucovineană”, revista Casei Corpului Didactic Suceava.

George Tofan (n. 5 noiembrie 1880, Bilca – d. 15 iulie 1920, Cernăuţi) s-a remarcat prin: susţinerea învăţământului în limba română în Basarabia şi Bucovina (1904-1920); cele 14 şcoli şi o universitate nou înfiinţate sau reformate de pe întregul cuprins al Bucovinei; realizarea volumului ”Învăţământul în Bucovina” – singura monografie de specialitate din acea vreme şi din această regiune istorică; 19 reviste şi ziare pe care le-a înfiinţat sau la care a colaborat etc.