Merite recunoscute

Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, a fost invitat în Israel pentru a fi premiat de către Centrul Cultural Israeliano-Român din Tel Aviv. Festivitatea de premiere va avea loc în zilele de 23-25 ianuarie 2020 ca semn de recunoştinţă şi apreciere pentru acţiunile culturale care au loc la Dumbrăveni de câţiva ani buni.

„Permiteţi-mi de departe să vă felicit pentru deosebita activitate pe care o desfăşuraţi ca primar al comunei Dumbrăveni. Consider că sunteţi un exemplu. Câteva din cărţile tipărite cu sprijinul Primăriei comunei Dumbrăveni au ajuns şi în Israel. Marii scriitori români, şi în primul rând Mihai Eminescu, se bucură de preţuirea cititorilor de limba română, israelieni de origine română şi români stabiliţi în Israel”, este mesajul transmis de Teşu Solomovici, preşedintele Centrului Cultural Israeliano-Român din Tel Aviv.

Cu prilejul manifestărilor de anul viitor, prilejuite de Zilele Culturii Române, Ioan Pavăl va primi o Diplomă de Excelenţă şi o Diplomă Oficială în care va fi scris că pe numele său au fost sădiţi zece pomi în Pădurile Ierusalimului.

Primarul Ioan Pavăl s-a arătat impresionat de premiul pe care îl va primi, dar spune că fără sprijinul colegilor din Primăria Dumbrăveni şi al consilierilor locali nu ar fi putut organiza manifestările culturale care i-au adus aprecieri din partea forurilor academice şi nu numai.

Primăria Dumbrăveni organizează an de an două manifestări care au devenit deja de notorietate pe plan naţional, dar şi internaţional. Este vorba de Festivalul Literar „Mihai Eminescu”, care se desfăşoară deja de 12 ani în luna iunie a fiecărui an, în timp ce la ceas de iarnă Dumbrăveniul a ajuns să fie gazdă, pentru al nouălea an, al Festivalului „Poeţii Nemuririi Noastre”.

Pe lângă aceste două activităţi culturale de acasă, Primăria Dumbrăveni este copartener al Congresului Eminescologilor care se desfăşoară la Chişinău, acţiune iniţiată şi organizată de Academia de Ştiinţe din Republica Moldova.

Pentru Ioan Pavăl nu este prima distincţie acordată pentru acţiunile care au loc la Dumbrăveni. În decembrie anul trecut, primarul din Dumbrăveni a primit diploma „Meritul Academic”.

Distincţia a fost aprobată de Consiliul Academiei Române şi i-a fost înmânată lui Ioan Pavăl de preşedintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop. Diploma „Meritul Academic” a fost atribuită „pentru sprijinul permanent şi generos acordat acţiunilor Academiei Române”.

În cursul anului 2013, Ioan Pavăl a primit brevetul şi medalia „Mihai Eminescu” din partea preşedintelui Republicii Moldova de la acea vreme, Nicolae Timofti. Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a doua ediţii a Congresului Mondial al Eminescologilor, aceleaşi distincţii fiindu-i acordate şi secretarului comunei Dumbrăveni, Mihai Chiriac.