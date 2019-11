Rădăuţi

Primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tatar, a afirmat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul administraţiei locale rădăuţene, că mai multe artere de circulaţie din localitate vor fi modernizate cu bani guvernamentali alocaţi din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI).

Nistor Tatar a declarat: ”O parte din străzile prinse la finanţare pe FDI sunt străzi balastate. Am depus deja la Bucureşti contractul şi graficul de eşalonare pentru plăţile prin FDI. Săptămâna viitoare voi merge, cel mai probabil, să semnez contractul. Am propus un grafic de lucrări pe doi ani de zile pentru că nu putem termina toate străzile într-un singur an. Am prins pentru anul 2020 suma de 12,151 de milioane de lei, iar pentru anul 2021 suma de 6,542 de milioane de lei”. Şeful executivului rădăuţean, Nistor Tatar, a precizat că valoarea investiţiilor se ridică la 18,7 milioane de lei, urmând a fi reabilitate aproximativ şapte kilometri de străzi, mai exact străzile Bogdan Vodă, Ioan Nistor, Dimitrie Dan, Şcolii Noi, Volovăţului şi Spitalului.