Tinere talente

Elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava s-au distrat joi seara, la Balul Bobocilor, ca în America anilor ‘60, călătorind imaginar, în timp şi spaţiu, pentru a vedea ce făceau tinerii acelor vremuri pentru a-i cuceri pe cei sau cele de care prindeau drag.

Iar cum atunci nu existau reţele de socializare, profiluri virtuale, mesagerie, like-uri şi alte metode moderne de a comunica şi impresiona, talentul lor la dans, muzică sau actorie erau cele mai bune atuuri prin care să se evidenţieze.

Cele 10 perechi de îndrăgostiţi alese să-i reprezinte pe bobocii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu!” Suceava, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, au fost:

1. Aleyna Ferman şi Andrei Chisăliţă

2. Iris Costan şi Iustin Coca

3. Lavinia Jitaru şi Alexandru Boca

4. Andreea Nechita şi Călin Huţan

5. Ioana Talpău şi Abel Gâză

6. Andreea Sofian şi Alexandru Andruşcă (DJ Frost)

7. Sofia Ionescu şi Thomas Drăgoi

8. Ines Runcan şi Cezar Grămadă

9. Riana Murariu şi Darius Ilisei

10. Bianca Petrariu şi Codrin Bălan

Timp de aproape patru ore, bobocii de la Arte, dar şi colegii lor din clasele mai mari, au făcut un spectacol antrenant, în care şi-au etalat talentul prin dans, muzică şi actorie.

Un moment artistic deosebit, care a avut loc chiar în prima parte a balului, după prezentarea perechilor, a fost spectacolul trupei pop-opera Dimma’s, din care fac parte doi foşti elevi ai Colegiului de Artă.

Nicolae Ilincăi – tenor, Claudiu Chereji – tenor, Aurelian Filip – bariton, Anton Babiaş – bas, patru tineri talentaţi, profesionişti, în plină ascensiune în domeniul muzical, au încântat publicul cu melodii consacrate, din repertoriul românesc şi internaţional, precum „Copacul”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea” ori „Shallow”.

Prestaţia lor impecabilă a fost răsplătită de public cu aplauze îndelungate.

Momentele de punere în valoare a talentelor bobocilor au fost de asemeni apreciate de spectatori, care îi încurajau permanent din sală pe favoriţii lor.

Micile probe suplimentare care le-au fost trasate de către organizatori, prin intermediul prezentatorilor, au stârnit adeseori amuzamentul spectatorilor, încât emoţiile provocate de melodiile interpretate foarte bine, vocal, dar şi la instrumente, de dansurile antrenante sau de momentele de actorie s-au împletit cu hohote de râs promovate de situaţiile comice create.

Defilarea de seară şi dansul bobocilor, în spectaculoasele ţinute pregătite special pentru acest moment, au încheiat seria de probe pe care le-au avut de trecut concurenţii, pentru ca juriul să decidă cui acordă mult doritele premii.

Cât timp membrii juriului au deliberat şi au calculat punctajele acordate celor 20 de participanţi, dar şi înainte de asta, pe scenă a urcat o parte din tinerii talentaţi care învaţă la Colegiul de Artă, cu fel de fel de momente artistice: Alessia Pop, Melodic Band, Ana Maria Cucoş, Oana Siran, Ioana Prichici, Andreea Mironiuc, Magdalena Drăgoi, Melissa Ciornei, Ştefan Cizmaru, Amalia Semeniuc, Alexia Vatrautas şi Trupa Nine of Us.

Momentul culminant al spectacolului a fost decernarea premiilor:

Miss şi Mister Boboc CACP – Sofia Ionescu şi Cezar Grămadă

Locul II – Andreea Sofian şi Codrin Bălan

Locul III – Aleyna Ferman şi Thomas Drăgoi

Miss şi Mister Dance - Ioana Talpău şi Andrei Chisăliţă

Miss şi Mister Popularitate – Bianca Petrariu şi Alexandru Andruşcă (DJ Frost).