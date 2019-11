Dispreţ

Derapaje grave la Colegiul Tehnic Rădăuţi, unde o profesoară s-ar fi adresat unui elev pe un ton dispreţuitor chiar în timpul orei de curs, spunându-i: „Tu eşti tănău, tu nu ştii ce-i cu tine şi te urăsc, efectiv. Eu nu urăsc elevii, dar pe tine nu te pot suporta”.

Elevul de clasa a XI-a ar fi fost agresat verbal şi emoţional la ora de istorie, pe motiv că nu a ştiut să răspundă unor întrebări. Cadrul didactic i-a adresat elevului insulte, spunându-i că îl urăşte şi cerându-i să se mute la o altă şcoală, motivul invocat fiind că „nu îl suportă”.

Unul dintre colegii băiatului a filmat întreaga scenă, iar imaginile video deja circulă pe internet.

”Pe 15 octombrie, la ora de istorie, doamna profesoară m-a întrebat ceva şi nu am răspuns bine şi m-a punctat cu nota 2. De aici au început jignirile. Nu i-am spus nimic, nu i-am răspuns înapoi. Mi-a spus că nu mă suportă, că sunt singurul elev pe care nu îl suportă şi să mă mut mai în spate să nu mă mai vadă. Astăzi (n.r.- vineri) mi-a spus că nu sunt activ la oră. (...) Nu am vrut să spun nimic până acum despre ce s-a întâmplat pentru că nu am vrut să fie scandal, dar nu am mai suportat presiunea”, povesteşte elevul.

La rândul său, mama băiatului a mărturisit că a rămas şocată de reacţia profesoarei. Ea spune că totul ar fi început din al doilea semestru al clasei a IX-a, când elevul a fost transferat de la un alt colegiu din municipiu.

”Noi nu am fost chemaţi niciodată la şcoală, nu e un copil problemă. La şcoală mi s-a spus că e un copil cu bun-simţ, bine crescut, cuminte. De la începutul anului l-am văzut supărat, dar am pus pe seama navetei. Dar l-am întrebat şi mi-a spus că doamna profesoară are ceva cu el. Profesoara i-a spus într-o zi că l-ar pune la zid şi l-ar împuşca, asta nu e în film, i-a spus că e călău”, a declarat mama băiatului.

Aceasta a mai povestit că elevul este stresat la ora profesoarei, îi este frică, fiind traumatizat de comportamentul acesteia.

Profesoara i-a cerut scuze elevului

Prof. Gelu Ţugulea, directorul liceului, condamnă comportamentul profesoarei, menţionând că astfel de reacţii nu pot fi tolerate în cadrul unei unităţi de învăţământ.

Acesta a arătat că profesoara şi-a cerut scuze elevului, iar luni se vor întâlni membrii Consiliului de Administraţie al şcolii pentru a discuta incidentul.

”Doamna este un cadru didactic foarte bine pregătit, cu rezultate notabile, cu promovabilitate de 100% la examenele naţionale la disciplina sa. Chiar şi aşa, nu putem accepta reacţia sa, e o faptă gravă pe care nu o vom trece cu vederea. Demnitatea elevului nu trebuie atinsă, adresarea profesoarei fiind necuviincioasă. Profesoara a avut intenţii bune, probabil a fost deranjată că elevul nu a fost atent la oră sau era nepregătit, însă nu trebuia să ia personal asta. Am toată aprecierea pentru doamna profesoară, însă a exagerat şi în acest caz se pune problema sancţionării”, a arătat Gelu Ţugulea.

Consiliul Judeţean al Elevilor a semnalat cazul

Cazul de la Rădăuţi a fost semnalat de Consiliul Judeţean al Elevilor Suceava.

Consiliul face un apel la conducerea Colegiului Tehnic Rădăuţi, solicitând adoptarea unor măsuri privind incidentul ce a avut loc zilele trecute în incinta colegiului.

„Condamnăm această atitudine, întrucât este total nepotrivită unui om ce are datoria primordială de a îndruma elevii şi de a fi un model pentru aceştia. Nu este de mirare faptul că elevii nu se simt în siguranţă în cadrul şcolii, atât timp cât astfel de întâmplări împiedică afirmarea unui climat educaţional propice”, transmite CJE prin intermediul unui comunicat de presă.

Aceştia cer luarea unor măsuri, cât mai urgent, pentru remedierea acestei situaţii şi prevenirea altora asemenea.

„Prin prisma celor întâmplate, doresc să evidenţiez faptul că într-un învăţământ de calitate este vital atât respectul elevilor faţă de profesori, cât şi al profesorilor faţă de elevi. Nu vor exista schimbări în bine decât dacă vom vorbi despre o colaborare reală între profesori, părinţi şi elevi şi dacă vom lupta toţi de aceeaşi parte a baricadei, având o viziune comună care să se plieze pe nevoile actuale ale beneficiarilor primari ai acestui sistem educaţional”, declară Rafael Barac Bologa, preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Suceava