Recunoaştere

Artistul plastic Radu Bercea a primit o distincţie de excelenţă din partea Prefecturii Suceava. Evenimentul a avut loc în cadrul şedinţei de ieri a Colegiului Prefectural Suceava, distincţia fiindu-i acordată pentru întreaga sa activitate „în semn de consideraţie faţă de o viaţă exemplară dăruită semenilor prin arta sa”. În deschiderea evenimentului, prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a ţinut să sublinieze faptul că Radu Bercea este o personalitate a spiritualităţii bucovinene. „Am citit mult despre bibliografia dumnealui şi am tras concluzia că este un supravieţuitor. Prima impresie pe care am avut-o în momentul în care am început să vorbesc cu dumnealui a fost o confirmare a acestor calităţi de supravieţuitor. Domnul Radu Bercea nu a avut o viaţă uşoară şi nu a fost uşoară din perspectiva celor săvârşite tot de oameni. Dar în ciuda acestor greutăţi, domnul Radu Bercea iubeşte oamenii în continuare şi nu am simţit la dumnealui nici încrâncenare, nici dorinţă de răzbunare sau de revanşă. Am simţit o bunătate, o seninătate, o linişte şi un echilibru de care simt că avem nevoie cu toţii, mai ales în zilele acestea, zile complicate, în care ne înverşunăm unii împotriva celorlalţi, în care nu mai avem răbdare să ne ascultăm unii pe ceilalţi. Zile în care căutăm mai ales vinovaţi şi nu soluţii pentru a depăşi problemele cu care ne confruntă viaţa”, a declarat Mirela Adomnicăi.

După primirea distincţiei, Radu Bercea a ţinut să mulţumească pentru onoarea de a-i fi acordată această diplomă. „Pentru mine este o mare onoare ca la vârsta de 80 de ani să îmi fie recunoscută activitatea. Și sper ca şi de acum să fiu tot atât de productiv. Vă mulţumesc”, a spus Radu Bercea, care în luna august a acestui an a împlinit vârsta de 80 de ani.

Fost deţinut politic, pictorul şi graficianul Radu Bercea s-a născut la data de 29 august 1939, în Cuciurul Mare, Cernăuţi, ulterior el legându-şi numele de oraşul Gura Humorului, acolo unde s-a mutat cu familia.

Radu Bercea a participat la peste 200 de expoziţii personale şi de grup, atât în ţară, cât şi în Franţa, Japonia, Bulgaria, Mexic, Italia, Israel sau Anglia. Personalitatea sa a fost recunoscută prin acordarea titlului de cetăţean de onoare în Brazilia (Rio Negro), Franţa (Port Marly), Ucraina (Cernăuţi), Gura Humorului şi Fălticeni. În cariera sa artistică, Radu Bercea a obţinut peste 30 de premii şi distincţii.