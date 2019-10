Revoltător

Caz revoltător la Şcoala Gimnazială Pătrăuţi, unde reprezentanţii unităţii au tratat cu superficialitate şi neglijenţă o fetiţă din clasa I care se rănise de o bară de fier în zona genitală, marţi după-amiază, în curtea unităţii.

Deşi eleva acuza dureri, în loc să ceară ajutor specializat la 112, conducerea şcolii a condus copila acasă, unde a lăsat-o în grija fratelui ei de 12 ani, părinţii fiind plecaţi la cules de bureţi. La câteva ore după accident, fata a fost dusă la Spitalul Judeţean Suceava, unde a fost operată de urgenţă.

Mircea Macovei, directorul medical al unităţii spitaliceşti, a precizat că ”în cursul zilei de marţi s-a prezentat prin serviciul UPU o pacientă în vârstă de 7 ani cu o plagă în regiunea genitală, s-a intervenit chirurgical în urgenţă, s-a practicat toaleta medicală mecanică şi chimică a plăgii. În prezent pacienta este internată, evoluţia fiind favorabilă”.

Fetiţa a fost lăsată cu fratele ei de 12 ani

Incidentul s-a petrecut marţi, în pauza mare. Fetiţa s-ar fi urcat pe o bară de fier, a alunecat şi s-a lovit în zona genitală. Colegii săi l-au chemat urgent pe profesorul de serviciu, acesta povestind că fetiţa era extrem de tăcută şi nu voia să povestească ce i s-a întâmplat

„Am înţeles că s-a urcat singură pe balustrada respectivă şi a căzut. Tot spunea că o doare spatele şi cerea să plece acasă. Nu mi-am dat seama că e grav, nu avea nici o pată de sânge, aşa cum susţine tatăl. Nu poţi să păzeşti un copil permanent”, a arătat profesorul de serviciu.

Directoarea unităţii, Mihaela Grijincu, se afla la Suceava la momentul producerii incidentului, însă a venit de urgenţă la şcoală imediat ce a fost anunţată de caz.

Nu a sunat la 112, aşa cum ar fi fost firesc, ci a condus-o pe copilă acasă, unde a lăsat-o cu fratele ei, minor de asemenea.

”Nu avem medic şcolar, nici medic în sat nu avem, este plecat în străinătate. De la dispensar ni s-a spus că dacă sunăm la 112, fetiţa trebuie însoţită la spital de unul dintre părinţi. Părinţii nu au răspuns la telefon, iar fratele acesteia ne-a spus că ei trebuie să ajungă imediat, că sunt pe drum. Fetiţa nu avea nici o urmă de sânge, era pe picioarele ei. Nu părea să fie bolnavă”, a povestit Mihaela Grijincu.

La rândul său, învăţătoarea fetei a menţionat că fetiţa are tulburări de comportament, este un copil cu CES (cerinţe educaţionale speciale), urmând un tratament de specialitate.

”Era foarte speriată, am întrebat-o unde o doare şi a zis că la spate, că vrea acasă şi atât. Altceva nu a vrut să povestească, nu a vrut să comunice deloc. E un copil cu handicap, cu tulburări de comportament. Noi am încercat să o integrăm în colectiv, am fost mai atenţi faţă de problemele ei”, a spus învăţătoarea.

Tatăl cere explicaţii de la conducerea şcolii

Tatăl fetei, Nicolaie Giurcă, a venit vineri la şcoală pentru a primit nişte răspunsuri de la conducerea şcolii. Acesta susţine că fata avea pete de sânge pe pantaloni şi acuză modul în care cadrele didactice au procedat, mai ales faptul că acestea nu au sunat la 112.

„Marţi seară am sunat la 112, am îmbrăcat fetiţa, iar cum am ajuns la spital a şi băgat-o în sală pentru operaţie. La 10 seara a intrat în operaţie şi la 1 noaptea şi-a revenit din anestezie. Fata zice că o altă fetiţă i-a pus piedică. Nu e normal cum s-a procedat. Era normal dacă sunau la 112, nu să lase copilul acasă cu alt copil. Putea să facă o hemoragie, să se întâmple ceva”, a spus tatăl elevei.

Vineri la şcoală a fost prezent şi prof. Lucian Dimitriu, inspector pentru romi din cadrul Inspectoratului şcolar Suceava, care a menţionat că instituţia a demarat o anchetă.