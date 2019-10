Evaluare ARACIP

Mai multe şcoli din judeţ au primit, în acest an, vizitainspectorilor din cadrul Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), structură care evaluează calitatea serviciilor educaţionale oferite de unităţile de învăţământ din ţară.

În urma verificărilor efectuate la Școala Gimnazială Vereşti, comisia de specialişti ARACIP a stabilit că unitatea nu respectă standardele de calitate, iar din totalul de 43 de indicatori evaluaţi, 17 au primit cel mai slab calificativ, respectiv ”Nesatisfăcător”. 25 de indicatori au fost evaluaţi cu ”Satisfător” şi doar unul dintre aspectele verificate a primit ”Bine”. Calificativul maxim nu a fost acordat pentru nici un indicator.

La şcoala de la Vereşti învaţă 382 de elevi, în două schimburi. Aceştia sunt distribuiţi în 19 clase, unitatea având ciclu preşcolar, primar şi gimnazial.

Prof. Gabriela Mihai, inspector şcolar general, a explicat că la şcoala din Vereşti situaţia este mai deosebită pentru că unitatea trece printr-un proces amplu de reabilitare, iar lucrările au dat peste cap o parte din activitatea şcolii.

Care sunt aspectele pentru care şcoala a primit ”Nesatisfăcător”

Cum şcoala de la Vereşti e încă în şantier, pentru aproape toate aspectele ce ţin de baza materială, unitatea a fost lăsată repetentă de ARACIP.

„Unitatea este inclusă într-un program de modernizare PNDL care ar trebui să se încheie în luna martie, însă constructorii au promis că vor finaliza lucrările la finele acestui an. Parterul şcolii este blocat de lucrări, astfel că elevii învaţă în două schimburi, ceea ce a fost un minus în raportul ARACIP. De asemenea, încă nu sunt funcţionale toaletele, biblioteca a fost mutată, sunt nişte probleme în cascadă generate de aceste lucrări de modernizare. Până la remedierea acestor aspecte, unitatea este monitorizată atât de ARACIP, cât şi de Inspectoratul Școlar Judeţean prin inspectorul responsabil. Este o situaţie provizorie la Vereşti, însă odată cu închiderea şantierului, problemele vor fi rezolvate”, a mai arătat Gabriela Mihai, aceasta adăugând că unitatea are la dispoziţie un an de zile pentru remedierea problemelor.

Prin urmare, inspectorii au apreciat că şcoala nu are spaţii şcolare decente de învăţământ şi a oferit cel mai slab calificativ la aproape toţi indicatorii de la capitolul Baza materială (dotarea spaţiilor şcolare, utilizarea spaţiilor şcolare, funcţionalitatea spaţiilor auxiliare, existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare, dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare, accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ etc.).

Unitatea a mai fost depunctată la ”Eficacitate educaţională” - ”Definirea şi promovarea ofertei educaţionale” şi ”Managementul calităţii” - ”Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare”, ”Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral” şi ”Optimizarea accesului la resursele educaţionale”.

Școala Nr. 4 Vatra Dornei a primit 43 de ”Foarte bine”

De partea cealaltă, Școala Nr. 4 Vatra Dornei a făcut o figură frumoasă la evaluarea ARACIP. Verificările s-au desfăşurat la mijlocul lunii octombrie, fiind prima evaluare a şcolii din Vatra Dornei.

Prof. Ancuţa Voivod, directoarea unităţii, a menţionat că şcoala este nouă, dată în folosinţă în 2015, după 11 ani de la începerea lucrărilor.

”Unitatea este modernă, dotată cu tot ceea ce este necesar, laboratoare, arhivă bine pusă la punct, bibliotecă. Colectivul este unul bun, marea majoritate a cadrelor au gradul I. Sunt 445 de elevi, 10 clase de ciclul primar şi opt clase de gimnaziu. Avem şi autorizaţiile necesare, dar şi elevii noştri au rezultate foarte frumoase, proiecte”.

Evaluarea a fost realizată de doi inspectori din Botoşani.