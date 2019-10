Vineri, 25 Octombrie 2019 (15:44:08)

Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava şi-a mărit zestrea de trofee, cu statueta părintelui medicinei, Hipocrate, „Oscarul Medicinei”, acordat pentru managementul calităţii în sănătate, la a patra ediţie a Galei Elitelor Medicale, din 24 octombrie a.c., desfăşurată la Târgu Mureş. Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a declarat că mulţumeşte juriului Galei pentru premiul acordat şi a dat asigurări că se preocupă în continuare de asigurarea de servicii medicale de cea mai bună calitate pentru pacienţi. „Continuăm să lucrăm ca să realizăm servicii medicale de calitate şi cu dorinţa de îmbunătăţire continuă a calităţii actului medical. Mulţumim pentru acest premiu, dar asigur pacienţii că obiectivul nostru nu sunt premiile. Ceea ce am făcut noi ţine de normalitate, iar managementul calităţii reflectă respectul nostru faţă de pacienţi şi sunt convins că mai avem încă lucruri de făcut”, a declarat Rîmbu.

Premiul pentru managementul calităţii a mai fost acordat Spitalului Militar Central, Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş” şi Institutului Regional de Oncologie Iaşi, spitalul din Suceava fiind singurul spital judeţean care a obţinut acest premiu.

Juriul Galei Elitelor Medicale a fost format din personalităţi ale vieţii medicale, ale cercetării ştiinţifice în domeniul sănătăţii şi ale lumii academice medicale; criteriile de evaluare au fost munca, abnegaţia, profesionalismul, spiritul de echipă şi/sau caracterul de lider şi de mentor.

Gala Elitelor Medicale este considerată evenimentul de vârf în recunoaşterea excelenţei din domeniul sănătăţii, atât în ceea ce priveşte sistemul medical - clinici şi spitale, cât şi cercetarea, învăţământul medical, organizaţiile pacienţilor, acţiunile de mecenat sau iniţiativele individuale ori de echipe care lucrează eficient în sala de operaţii sau în management pentru sănătatea pacientului român.

Reamintim că managementul calităţii aplicat la Spitalul de Urgenţă Suceava a fost apreciat, recent, la cel mai înalt nivel, de preşedintele României, Klaus Iohannis, care a participat la inaugurarea noului ambulatoriu. De asemenea, preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), dr. Vasile Cepoi, care a declarat recent că aici principiile care ţin de siguranţa pacientului se aplică, nu sunt doar la nivel formal şi a subliniat că la spital s-au dezvoltat specialităţi pe zone de nişă de vârf şi a fost construit un ambulatoriu la cele mai ridicate standarde.

Menţionăm că organizatorul principal al Galei Elitelor Medicale este brandul ZIAR MEDICAL; evenimentul se desfăşoară sub egida CARDIONET – a Joint Meeting of the Romanian Society of Cardiology and Hungarian Society of Cardiology.