Voluntariat

Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache şi cu echipa sa din cadrul Organizației Județene a PMP au participat recent ca voluntari la un proiect de renovare și construire a unor locuințe sociale pentru cei aflați în nevoie.

Proiectul este inițiat de Door to Home, o asociație non-profit, creștină, independentă, care prin programele sale lucrează spre eliminarea și contracararea efectelor negative ale locuirii în condiții sărăcăcioase și chiar a lipsei de adăpost din județul Suceava și nu numai. Asociația realizează acestea antrenând donații, sponsorizări și găzduind sute de voluntari anual în programele de pe șantiere.

“M-am alăturat demersurilor acestui proiect cu tot dragul, atât ca ales local, ca politician, dar mai ales ca om. Știu că mulți suceveni în nevoie se confruntă cu problema locuirii sărăcăcioase, fără apă curentă, electricitate, sub un acoperiș șubred sau chiar sunt lipsiți de adăpost. Dacă ne gândim comparativ la casele oferite nevoiașilor prin acest proiect și la locuințele sociale pe care primăria reușește să le acorde persoanelor nevoiașe din Suceava, care sunt practic niște camere de cămin sau case foarte deteriorate, diferența dintre aceste locuințe este imensă. De aceea, sunt convins că numai printr-un astfel de proiect le putem oferi oamenilor case care să le poată satisface nevoile unui trai bun alături de familiile lor. O locuință decentă și sănătoasă le redă oamenilor respectul de sine și demnitatea, redă întregii noastre comunități mândria și speranța unei vieți cu mult mai bune. Sunt hotărât să mă implic activ pentru a reuși să implementez acest proiect și la nivelul municipiului Suceava. În acest sens, am discutat chestiunile de procedură și toate detaliile necesare încheierii unui parteneriat cu Asociația Door to Home și urmează identificarea unor suprafețe de teren pe care să putem demara construirea caselor în așa fel încât și persoanele nevoiașe din Suceava să se poată bucura de astfel de locuințe. Sunt convins că, împreună cu sucevenii cu inimă mare și alături de prietenii din Asociația Door to Home, putem realiza acest obiectiv minunat. Împreună putem, împreună contăm!”, a declarat Marian Andronache.

Deocamdată, echipa sa, din Organizația Județeană PMP Suceava, a fost singura organizație politică care a participat la acest eveniment și a dat o mână de ajutor în finisarea unei locuințe. Door to Home este o organizație ce a reușit până în prezent să ajute 158 familii nevoiașe: 97 cu case noi și 61 cu renovări.